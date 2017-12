The Hole vuelve a València para contar sus orígenes

Elenco del espectáculo The Hole Zero

The Hole Zero, el nuevo espectáculo de la saga The Hole, comienza sus funciones en el Teatro Olympia de València el próximo 15 de febrero. Llega a la ciudad la precuela de la saga que descubre el origen de El Agujero.

El show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos: Deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales: la Nochevieja.

Una fiesta en la que todos participan y que en este show se vive al más puro estilo The Hole, con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas. La música se convierte también en un elemento indispensable dentro de The Hole Zero, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada.

The Hole Zero explica al espectador cómo nació The Hole, cómo se abrió El Agujero, con la ventaja de que no es imprescindible haber visto las otras dos obras de la trilogía para disfrutar plenamente de este nuevo espectáculo.

En el Teatro Olympia, calle San Vicente Mártir, 44, de miércoles a domingo, desde el próximo 15 de febrero. Entradas a la venta en la taquilla del teatro y en la web del espectáculo.