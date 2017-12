El compositor valenciano Francisco Coll estrena su nueva obra en Suecia

El compositor valenciano Francisco Coll estrenó el jueves su nueva obra, Turia, en la localidad de Luleå (Suecia) con el Norrbotten Neo Ensemble y bajo la dirección de Christian Karlsen y con Jacob Kellermann como guitarra solista. La pieza, en palabras de Coll, «es una especie de concertino para guitarra y ensemble (siete música)».

Coll parte de la música flamenca, según explica a Levante-EMV. «Mi principal preocupación era como utilizar este material tan reconocible, sin caer en clichés o escribir ensaladas musicales, en las que el solista medio improvisa música flamenca, mientras la orquesta le acompaña con un lenguaje modernista centroeuropeo. Mi intención era crear una síntesis entre el flamenco y la música que he ido desarrollando en la última década». Añade que «no es la primera vez que incorporo flamenco en mi obra, ya que anteriormente lo hice en mis Four Iberian Miniatures o en Concerto Grosso Invisible Zones. «Mi objetivo era filtrar los aspectos mas característicos de la música flamenca a través de mi imaginería sonora, y conseguir la unión de contrarios tan recurrente en mi música».

Respecto a las influencias en esta obra, el músico valenciano señala que «compositores como Bartok, Stravinsky o Ligeti me ayudaron a configurarla, ya que ellos utilizaron en su obra música folclórica de sus respectivos países. También tuve la suerte de estar en contacto continuo con Jacob Kellermann, uno de los guitarristas más solicitados del momento. Pasamos juntos muchas horas hablando sobre su guitarra, y también sobre la música flamenca. Cuando escribo para un instrumento solista me gusta estar en contacto directo con el instrumento. Incluso me compre una guitarra», dice.

Y sobre el título de la pieza, Turia, explica: «De adolescente solía pasear por los jardines del Túria hasta la maravillosa Ciudad de las Ciencias y siempre pensaba que algún día escribiría la 'música de ese río'. Ahora que llevo mas de 10 años viviendo fuera de València se me presenta la oportunidad de estrenar dicha obra. Es un momento especial a nivel personal y no deja de ser paradójico que una obra inspirada en la luz que pintó Sorolla se estrena en Luleå (Suecia) rodeados de nieve y a una temperatura de 15 grados bajo cero».

Por su parte, Christian Karlsen, director del ensemble, asegura a este diario que «estamos muy orgullosos de que Coll haya escrito esta obra para nosotros, una de las más importantes obras maestras del último siglo de la literatura española», afirma sin tapujos el director.

«Tiene un sabor muy español sin caer en clichés y su uso del flamenco es muy personal. Definitivamente es una de los más importantes conciertos para guitarra, una gran aportación a los ya clásicos conciertos de Joaquín Rodrigo y Héctor Villalobos». De la misma manera, Christian Karlsen avanzó su deseo de poder «hacer pronto el estreno español de esta mística, expresiva y emocionante obra».

La obra hará en los próximos días una pequeña gira por el norte de Suecia. Además, Coll tiene también prevista una grabación para un futuro disco con este trabajo. Sobre sus próximos proyectos, avanza que está preparando varios proyectos que incluyen solistas, directores y orquestas «de primer nivel internacional».