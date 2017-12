Román Collado oficializa su nuevo apoderamiento con Nautalia

El diestro valenciano Román Collado, tal como adelantó Levante-EMV en exclusiva la semana pasada, ya ha formalizado el apoderamiento con la empresa Nautalia, la entidad que gestiona Las Ventas junto a Simón Casas. El equipo que ha elegido el valenciano para llevar las riendas de su carrera tras ser la revelación estentórea de la temporada con su salida a hombros de Las Ventas es Rafa García Garrido -director general de Nautalia-, Nacho Lloret y Fran Vázquez. De esta forma, el mencionado organismo abre una nueva ventana para apoderar a toreros. Román expresa que «de este grupo me gustan las ganas de trabajar y la seguridad de cara al futuro que me ofrecen, además de que con Nacho y Fran me une una estrecha amistad».

La temporada 2018 empieza pronto para el coletudo de Benimaclet. El 10 de enero está anunciado en Manizales (Colombia) junto a Leandro de Andalucía y Juan de Castilla para estoquear astados de la ganadería País Pamba. El 21 del mismo mes en La Santamaría de Bogotá actuará junto a Ramasés y el diestro sevillano Manuel Escribano para lidiar la vacada de Mondoñedo, divisa que el pasado año resultó triunfadora tras resultar indultado el toro «Tocayito».