Simple Minds actuará en València el 29 de junio

Simple Minds anuncian este miércoles su regreso a España para presentar en tres conciertos su nuevo disco, Walk between worlds, a la venta el próximo 2 de febrero y que también presentarán por toda Europa. Las citas españolas serán en Granada (28 de junio, Plaza de Toros, entradas ya en Ticketmaster y www.culturaenlarena.com), Valencia (29 de junio, entradas desde el miércoles próximo) y Madrid (30 de junio, Noches Del Botanico). Walk between worlds es el decimoctavo disco de estudio.

De momento, la banda no ha especificado qué lugar de la ciudad acogerá el concierto, aunque por las fechas podría tratarse en el recinto de Viveros, dentro del ciclo de conciertos que cada año programa el ayuntamiento y que no se suelen anunciar hasta febrero. Mientras en los casos de Granada y Madrid la promotora sí especifica el lugar del concierto, en el caso de València hace referencia a "4Ever", lo cual no corresponde a ningún lugar o sala de conciertos ni a ningún festival, al menos que a fecha de hoy haya sido anunciado.

Será la cuarta vez que la banda escocesa actúa en la ciudad de València. La primera fue la del histórico concierto del 17 de agosto de 1986 en el estadio del Levante UD en el que tuvieron como teloneros a los Waterboys. Volvieron en julio de 2004 para actuar en los Jardines de Viveros y de nuevo en abril de 2008 al velódromo Luis Puig. En julio de 2010 formaron parte del cartel del festival Arenal Sound de Burriana.



'Walk between worlds' es el decimoctavo disco de estudio del grupo escocés comandado desde 1977 por el vocalista Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill. Llega cuatro años después de su anterior entrega, 'Big Music'.

Simple Minds saldrá a la carretera en 2018 para estrenar su nuevo material en espectáculos con tres partes: una presentación del álbum, una entrevista en directo y un set clásico de Simple Minds, que incluirá a la banda reinterpretando y explorando canciones de su extenso catálogo.