La magia sinfónica de Disney

La actriz Anabel Alonso guiará a la Orquesta Verum y a los cantantes a través del universo más magico del Séptimo Arte

La Navidad es una época mágica, sobre todo para los más pequeños. Y la factoría Disney es experta en magia y hacer realidad los sueños de los niños... y no tan niños.

Muchas son las generaciones que han crecido con las bandas sonoras de Blancanieves, La Cenicienta, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín,... y otras tantas películas ya consideradas como «clásicos Disney». Otras van cumpliendo años y tomando impulso a ritmo de Frozen o Vaiana. Lo que está claro es que el «hogar» de Mickey Mouse ha logrado ser el referente de la ilusión por mucho que pasen los años.

Y este fin de semana -los próximos días 23 y 24- los amantes del universo Disney tienen una cita en el Palau de les Arts. No será un espectáculo al uso, sino un montaje a la altura del espacio. 'Disney in Concert: Magical Music from the Movies' es el espectáculo sinfónico oficial "más completo de The Walt Disney Company", señala a Levante-EMV el productor Carles San Isidro. En total, se interpretarán, en cerca de 120 minutos, las bandas sonoras de hasta una docena de películas como Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, Mary Poppins, Piratas del Caribe, La Sirenita, Frozen o La Bella y la Bestia con la voz de los cantantes Paco Arrojo, Julia Moller, Judith Tobella y Diego Rodríguez. Junto a ellos estará la Orquesta Sinfónica Verum con sus más de 70 músicos y dirigidos por Arturo Díez Boscovich. El espectáculo se complementa, además, con proyecciones de las películas y con la actriz Anabel Alonso como maestra de ceremonias.

San Isidro estuvo acompañado ayer en València por dos de los cantantes que interpretarán las obras: Paco Arrojo y Diego Rodríguez. Para los artistas, ya curtidos en el mundo del musical, este concierto "es ideal, no solo para niños y familias, sino también para preadolescentes, pues a través de las canciones de Disney, que tan bien conocen, pueden acercarse al mundo sinfónico". "Es muy ilustrativo", añaden.

El espectáculo -que ya han visto más de tres millones de personas en todo el mundo- es, para los artistas, "sinónimo de ilusión y magia", "es como estar en casa", señalan sobre su vínculo con Disney. Y lo hacen aún más extensible a todo el público: "Las emociones Disney te tocan en algún momento de tu vida". De ahí que en el patio de butacas vean algo más que niños. Familias, parejas, grupos de amigos... Todos sacan su lado más "mágico" en el espectáculo, en el que los propios artistas animan a bailar y cantar desde el escenario, que se convierte por arte de magia en su propia infancia.