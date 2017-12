El Medusa confirma a Nicky Romero, Pendulum y Krewella

El Medusa Sunbeach de Cullera quiere seguir «rompiendo registros» en su quinto aniversario de 2018 con el anuncio de nuevos dj's de renombre internacional como Nicky Romero y los dúos Pendulum y Krewella. Las tres incorporaciones coinciden con el estreno del aftermovie de la pasada edición del festival.

Este vídeo conmemorativo ha vuelto a batir récords y en menos de 48 horas ya ha rebasado las 100.000 visualizaciones entre todos sus canales oficiales, según ha resaltado la organización del certamen en un comunicado. El cuarto Medusa se ha resumido en una «espectacular» aftermovie de diez minutos con las mejores imágenes de un evento que congregó a unos 180.000 asistentes y ya se ha erigido como «una de las grandes referencias» en música electrónica. El corto está protagonizado por el escenario principal, el Gorillaz Kingdom, para reflejar la edición más multitudinaria vivida hasta ahora.

Dos días después de su lanzamiento, el vídeo del festival de 2017 ha superado las 100.000 visitas y llegó a posicionarse en el «top 20» de Youtube en la jornada del estreno. La aftermovie se puede encontrar en los perfiles del Medusa Sunbeach en Facebook, Twitter y Youtube. Uno de sus platos fuertes es su selección musical, en la que no faltan temas de Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, W&W, Martin Garrix o el propio Nicky Romero.

Con motivo del estreno, el festival ha sumado a su cartel de 2018 tres artistas de estilos más comerciales, además de anunciar a los primeros representantes del género «remember» que subirán a las tablas de Cullera en el fin de semana del 9 al 11 de agosto. Se trata del holandés Nicky Romero, puesto número 50 en el «top 100» de DJMag y autor de temas como «I could be the one»; el dúo Pendulum, que volvió a unir sus caminos hace dos años «por todo lo alto», y otro dúo, el femenino Krewella formado por las hermanas Yousaf. Ambas llegarán desde Estados Unidos para ofrecer un gran espectáculo y divertir a todos los asistentes del festival con sus dinámicos sets. Junto a este plantel, la organización también ha dado a conocer otros dj's para completar la programación del evento: Miguel Serna, Javi Boss, DJ Marta y Jose Conca. Las últimas incorporaciones se suman a los tres artistas confirmados hasta el momento: elRow, Marshmello y W&W.