2018: Un año de vértigo para los escenarios españoles

Bob Dylan, Arcade Fire, Bruno Mars, Pearl Jam, Iron Maiden, Pablo Alborán, Vetusta Morla... Los escenarios y los bolsillos españoles se preparan para un año de vértigo tras dejar atrás un lustro de "IVAzo" y, con mejores márgenes de puja en Europa, poder atraer a más estrellas mundiales como Lady Gaga.

Se notará en un calendario que cogerá color desde principios de año con Gaga (14 y 16 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona) y que en febrero proporcionará los primeros conciertos en España de Jason Derulo (el 26 en el Sant Jordi Club y el 27 en el "Ring" del WiZink Center de Madrid).

La gira que acaparará más miradas de marzo será la de Bob Dylan por Salamanca (día 24, Multiusos Sánchez Paraíso) y por dos espacios a la medida de su leyenda, el Auditorio Nacional de Madrid (días 26, 27 y 28) y el Liceu de Barcelona (30 y 31).

Coincidirá en la ciudad con Harry Styles, que presentará el mejor debut en solitario de un exmiembro de la 'boy band' One Direction (el 30 en el Palau Sant Jordi y el 31 en el WiZink Center).

Estos espacios acogerán en abril el rock alternativo de Imagine Dragons (día 6 en Barcelona y 7 en Madrid) y la legendaria guitarra de Joe Satriani (6, Palacio Euskalduna de Bilbao; 7 en el Palau y 9 en el antiguo Palacio de Deportes). También allí ofrecerá el 12 su concierto en la capital los Thirty Seconds to Mars de Jared Leto, que viajarán el 13 al Sant Jordi Club y el 14 a Bilbao (CUBEC!).

Como parte de la gira 'Us + Them', con canciones "de los mejores álbumes de Pink Floyd", Roger Waters actuará los días 13 y 14 en el Palau. Después tocarán también Lana del Rey (19 en el Palau Sant Jordi y el 20 en el Palacio Vistalegre de Madrid) y Arcade Fire (día 21 el Palau Sant Jordi y el 24 en el WiZink Center).

En mayo retornará Waters los días 24 y 25 al WiZink Center y Sam Smith debutará por fin en España el día 15 en el Palau Sant Jordi y el 16 en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid.

Con junio llega Bruno Mars en formato de estadio: el 20 actuará en el Olimpic Lluis Companys de la ciudad condal y el 22 inaugurará el Wanda Metropolitano de la capital como sede para conciertos. Allí actuará también Iron Maiden en un único show en España como parte de su gira 'Legacy of the beast' el 14 de julio.

Más citas importantes: Ringo Starr en el Sant Jordi Club (26 de junio) y después en el WiZink Center (28), el Coliseum de La Coruña (29) y el Bizakia Arena de Bilbao (1 de julio).

Megadeth abrirá el concierto que el 8 de julio ofrecerá Kiss en el WiZink Center, tras actuar un día antes en el Rock Fest de Barcelona y a la espera de la fecha de su debut en Andalucía.

Pero para esperados, los conciertos de Pearl Jam en España (hacía 18 años que no actuaban en Barcelona y 11 en Madrid). Tocarán el 10 de julio en el Palau Sant Jordi y el 12 en el festival Mad Cool, que además ha confirmado a Depeche Mode, Queens of The Stone Age y Massive Attack.

Los festivales darán muchas más alegrías. Así, del 28 al 30 de junio, el Download Festival de Madrid traerá a Guns N'Roses, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest y Marilyn Manson.

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado a The Killers, del 19 al 22 de julio, y el Bilbao BBK Live, que se celebrará una semana antes, a Gorillaz, The xx, Noel Gallagher, David Byrne y The Chemical Brothers, que también serán cabezas de cartel del Low Festival de Benidorm (Alicante), junto a Phoenix, ya a las puertas de agosto.

Las estrellas españolas no estarán paradas. El Barrio volverá al WiZink Center después de llenarlo 17 veces: 19 y 20 de enero. Antes abrirá boca en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla (12 y 13 de enero).

El renacido formato OT ofrecerá dos únicos conciertos en el Palau Sant Jordi el 3 de marzo y en el Palacio Vistalegre de la capital española el 16.

Fito & Fitipaldis abrirán fuego el 10 de marzo en el Palacio de Deportes de Santander para celebrar dos décadas de éxitos, igual que Ismael Serrano en su estreno en el WiZink Center el 21 de abril y que Dani Martín, con tres fechas en ese espacio desde el día 28 del mismo mes.

Además, Manolo García abrirá gira el 6 de abril en Girona con nuevo disco bajo el brazo.

Vetusta Morla arrancará tour el 28 de abril en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, con paradas en lugares como Valencia (1 de junio, Ciudad de las Artes y las Ciencias), Madrid (23 de junio, Explanada Exterior de la Caja Mágica) y Bilbao (Explanada del Museo Guggenheim). También con nuevo disco, IZAL irá a festivales como WAM Festival de Murcia o Sonorama en Aranda de Duero (Burgos).

El 'Prometo' de Pablo Alborán levantará el telón en Málaga el 18 de mayo y pasará por los principales recintos, incluidos el Palau Sant Jordi el 8 de junio y Wizink Center el 29 de junio.

Será otro año intenso además en cuanto a actuaciones de latinos internacionales: Romeo Santos anticipó gira aproximadamente para mayo, Shakira tiene pendientes los "shows" cancelados de 2017 y Maluma estará el 6 de septiembre en el WiZink Center y el 15 en el Palau Sant Jordi.

Ese mes, como guinda, la voz bien documentada de 'U2enEspaña' anticipó en Twitter que habrá hasta cuatro conciertos de los irlandeses en el WiZink Center, 13 años después de su último concierto en Madrid. ¿se cumplirá?