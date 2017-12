"La aporofobia es una tendencia universal"

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Adela Cortina, quien acuñó hace más de 20 años la palabra «aporofobia» para aludir al rechazo al pobre, señala que este término «tendría que estar en todos los diccionarios del mundo, porque es una tendencia universal». «No me esperaba la aceptación que está teniendo y que lo acoja la RAE en su diccionario me parece estupendo, porque es un término que no solo tendría que estar en el diccionario de la lengua española, sino en el de todas las lenguas», señala Cortina con motivo también de la elección de «aporofobia» como palabra del año para la Fundéu.

Para la catedrática valenciana, esta aceptación por parte de las instituciones es «oportuna», porque permitirá a la palabra tener más protagonismo en la calle. «Las palabras tienen un poder enorme y cuando un fenómeno tan negativo no tiene ningún nombre reconocido, funciona como la ideología: nadie sabe que está ahí presente, aunque exista», lamenta. «Al final, las palabras son importantísimas en nuestra vida y me alegro de que se creen palabras para designar la realidad: uno puede señalar una mesa o una silla, pero... ¿Cómo señalas la aporofoba o la democracia?», se pregunta.

De hecho, Cortina recuerda las dificultades que ha tenido que afrontar para dar visibilidad a este término, a pesar de que comenzó con ello en los años 90. Un ejemplo de ello fue la publicación de su libro más reciente, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia (Editorial Paidós), donde ya hubo debate desde el título. «Cuando publicamos el libro, lo primero que se pensó con el título es que era algo absolutamente esotérico y no lo iba a entender nadie, de ahí la aclaración», comenta con humor, tras alertar no obstante que «todavía falta mucho» para lograr una aceptación en la sociedad. Aunque no tanto en organismos -el Ministerio del Interior lo tiene reconocido dentro del Observatorio de Delitos-, organizaciones solidarias -que ya organizan cursos en torno al concepto-, páginas como la Wikipedia que lo incluye o universidades en las que los graduados presentan trabajos sobre la aporofobia.

A partir de ahora, Cortina considera que el nombre ya comienza a sonar y toca «buscar soluciones» en sus próximos trabajos. «Hasta ahora he planteado algunas sugerencia en torno a la educación y a la hospitalidad, pero quiero seguir trabajando en esa línea de soluciones para lograr una sociedad sin excluidos», señala.

«Aporofobia», el neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres, ha sido elegida palabra del año 2017 por la Fundación del Español Urgente. Esta es la quinta ocasión en la que la Fundéu da a conocer su palabra del año, escogida entre aquellos términos que han estado presentes en mayor o menor medida en la actualidad informativa durante los últimos meses y tienen, además, interés desde el punto de vista lingüístico.

Tras elegir «escrache» en 2013, «selfi» en 2014, «refugiado» en 2015 y «populismo» en 2016, el equipo de la Fundación ha optado en esta ocasión por «aporofobia», un término relativamente novedoso que alude, sin embargo, a una realidad social arraigada y muy antigua.

La voz aporofobia ha sido acuñada por la filósofa valenciana Adela Cortina en varios artículos de prensa en los que llama la atención sobre el hecho de que se suele llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.

Antes de dar a conocer la decisión definitiva, la Fundación publicó una lista de doce palabras finalistas en la que figuraban otros términos de nueva creación, como «turismofobia», que alude al rechazo al turismo masificado; «uberización», con la que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en plataformas colaborativas, o «machoexplicación», la costumbre de algunos hombres de dirigirse a las mujeres de forma condescendiente.