Ripollés instalará una 'megaescultura' en una necrópolis de Taiwán

El magnate Guang Tsao, propietario de distintos espacios artísticos y ceremoniales en China y Taiwán, ha propuesto al artista castellonense Juan Ripollés que realice diversas piezas escultóricas y lienzos de gran formato para sus parques y espacios museísticos.

Según asegura el propio Ripollés en su página web, el acuerdo de colaboración con Guang Tsao incluye que el artista realice para el Yuzi Paradis, un parque de esculturas al aire libre de más de 500 hectáreas rodeado de pináculos de piedra caliza al sureste de China, en la provincia de Guangxi, diversas piezas pictóricas y escultóricas que en 2018 pasarán a formar parte de las más de doscientas esculturas y los incontables lienzos de artistas contemporáneas que ahora se exhiben.

Ripollés ha recibido también el encargo de realizar una escultura monumental para la nueva ampliación de la necrópolis de ChinPaoSan, próxima a la capital de Taiwán. La escultura, de enormes dimensiones, se alzará en la explanada de entrada a los nuevos edificios y museos diseñados por el arquitecto norteamericano Steven Hall para este reciento ceremonial -uno de los más grandes del mundo- abierto a todo tipo de cultos y religiones. La estructura arquitectónica contendrá un anfiteatro, hotel, restaurante, capillas, un auditorio y dos nuevos museos, y estará abierta al ceremonial de todo tipo de religiones, cristiana, budista o confucionista.

Para el Moon Lake Sculpture Park, otro inmenso parque de esculturas al oeste de Shanghai en cuyo recinto se encuentra el YueHu Museum of Art, Ripollés ha pintado un lienzo de grandes proporciones delante de numerosos invitados y prensa especializada. La obra, una vez finalizada, ha sido cedida al propio museo para pasar a formar parte de sus fondos pictóricos permanentes.

Ripollés señala que Guang Tsao es un mecenas de las artes muy conocido en el sureste asiático. Su contribución y la de su padre, el billonario de origen taiwanés Rhy-Chang Tsao a la arquitectura paisajística-ceremonial y al arte cosmopolita «se estudia en muchas facultades de bellas artes chinas y entronca con la centenaria tradición asiática de construir espacios paisajísticos y jardines escultóricos que alienten a los visitantes a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y el arte», tal como ha destacado la oficina de Ripollés en un comunicado.

Guang Tsao ha continuado la tradición de su padre en los tres enormes parques que la familia posee, el Yuzi Paradise en Guilin, el Moon Lake Sculpture Park en Shanghai o la necrópolis ceremonial de ChinPaoSan en Taiwán, construyendo y ampliando espacios de una «enorme belleza» paisajística y artística.

En los últimos años, el escultor castellonse ha centrado gran parte de su producción en el mercado asiático. Así, desde el pasado diciembre, un buen número grabados y esculturas en resina se exponen en Taipei, la capital de Taiwán. La muestra, que está auspiciada por la firma Lasertek International Ltd. que opera en sectores tan diversos como la fabricación de componentes tecnológicos o la importación de vinos, se expone esta vez en la galería The One, de Taipei, donde permanecerá hasta el 4 de febrero de 2018.