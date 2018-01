Cultura insiste que la Dama de Elche debe volver a la Comunitat

La Generalitat persiste en su petición de que la Dama de Elche vuelva a la ciudad ilicitana y ha hecho notar que «el patrimonio es de todos» y las autonomías forman parte del Estado. «Hay una frase retórica que se dice sobre que las comunidades autónomas también son administración del Estado; pues si todos somos Estado, no hay problema para la cesión de obras de arte».

Así lo ha aseverado el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, al ser preguntado sobre las peticiones en la C. Valenciana, que actualmente se custodia en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, para que regrese el famoso busto ibérico. El secretario autonómico ha recordado que se creó una comisión entre Cultura, el Ayuntamiento de Elx y el Museo Arqueológico y de Historia de Elx (MAHE) para que el Ministerio de Cultura cediera la Dama dando garantías de seguridad pero «parece ser que no tiene demasiado interés en trasladarlo». «El patrimonio es de todos, todos somos Estado y, si todos somos Estado, no hay problema de cesión de obras de arte», ha dicho el dirigente de Cultura, que ha considerado que «con buena voluntad se soluciona todo». En diciembre el Gobierno descartó la cesión temporal o permanente de la Dama de Elche a Elx por «razones de índole históricas», al tiempo que recordó que el busto cuenta con «la máxima protección jurídica».