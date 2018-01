La Fundación ARCO premia la Colección de Per Amor a l'Art por Bombas Gens

La Fundación ARCO, impulsada por IFEMA, ha otorgado los Premios A al Coleccionismo. En esta vigésimo segunda edición, ha concecido a la Colección Per Amor a l´Art uno de los seis galardones que reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo.

Concretamente, el Patronato y el Consejo Asesor de la Fundación ARCO han querido premiar esta colección por la puesta en marcha de Bombas Gens Centre d´Art, donde se exhibe la misma.

La colección premiada es propiedad de José Luis Soler y Susana Lloret. En 2014 el matrimonio creó la Fundació Per Amor a l´Art, con la misión de sensibilizar y compartir en tres áreas: ayuda social, enfermedades raras y arte. «Nos sentimos muy honrados por recibir este premio. Per Amor a l´Art es una colección privada que iniciamos mi marido y yo hace años con el compromiso de construir una colección de calidad, sin ánimo de lucro y con un destino público. Hicimos realidad este sueño poniendo la colección a disposición de la Fundació Per Amor a l´Art y de su centro de arte, Bombas Gens, que dirige Nuria Enguita. Este reconocimiento nos transmite más ilusión todavía por continuar en el camino de compartir la colección con el público», dijo ayer Susana Lloret, directora de la Fundació Per Amor a l´Art.

Per Amor a L´Art es una colección de arte moderno y contemporáneo con inclinación a la abstracción en pintura, escultura y cine.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid el martes 20 de febrero.