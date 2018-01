Muere Dolores O'Riordan, cantante de 'The Cranberries'

La cantante Dolores O'Riordan, vocalista y líder del grupo irlandés 'The Cranberries', ha fallecido a los 46 años, según informa la televisión pública irlandesa.



O'Riordan se encontraba en Londres para realizar una breve sesión de grabación. En un comunicado, su representante ha señalado que no hay más información disponible por el momento. "Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil", ha añadido en Twitter:





Irish and international singer Dolores O´Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Full Statement: https://t.co/L8K98BFpSM pic.twitter.com/ADEY51Xnwe — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018

Problemas de espalda

Dolores O'Riordan, en una imagen de 2012. REUTERS

La policía londinense indicó a la AFP que investigaba la "muerte repentina" de una mujer de unos cuarenta años hallada muerta en un hotel del centro de Londres, sin confirmar la identidad de la víctima.La líder del grupo, ya que el pasado mes de mayo la banda tuvo que suspender su gira europea durante cuatro semanas por recomendación médica.El grupo hizo mella a nivel internacional en la década de los 90 con temas como Zombie, Just My Imagination o Animal Instinct. La banda vendió más de 40 millones de discos. El album "" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.El tema 'Zombie' abordaba las consecuencias de la violencia terrorista enO'Riordan y ´The Cranberries´ tenían previsto actuar en primavera en España y se veían obligados a retrasar, por su enfermedad, su visita hasta la gala Starlite de Marbella para el 5 de agosto y el 7 en Cambrils,En 2003, cansados de las intensas giras y sin inspiración,(Irlanda) en 1989 decidió hacer una pausa. "En 2003, mi hijo tenía cinco años, mi hija dos años y los llevaba de gira con nosotros. Me di cuenta que no era sólo por ellos. Y desde el punto de vista creativo estábamos en la rutina. Necesitábamos una pausa", dijo Dolores O'Riordan a la AFP en 2012.La banda se separó y O'Riordan, de cabellos cortos negro azabache y una voz fuera de norma, intentó una carrera como solista con un primer álbum "?". En 2009, The Cranberries volvió a juntarse y sacó tres años después el álbum "Roses". Sus compañeros en el grupo, los hermanos Logan (Mike y Noel) y Fergal Lawler, han expresado sus condolencias en Twitter:En 2014, O'Riordan capturó toda la atención por haberdurante un vuelo de Nueva York a Irlanda. Poco tiempo después fue diagnosticada como bipolar.Condenada a, la cantante declaró que utilizaría la música, la danza y el escenario para mejorar su salud mental.El año pasado, The Cranberries sacaron un nuevo disco, "", pero tuvieron que anular una serie de conciertos, alegando problemas de espalda de la cantante.Poco antes de Navidad, Dolores O'Riordan publicó un mensaje tranquilizador en la página de Facebook del grupo: ". ¡Me encuentro bien!", escribió, y afirmó que había hecho "su primer concierto desde hace meses este fin de semana".Lacon el mánager del grupo Duran Duran, Don Burton, con el que tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2014 después de 20 años de vida en común.