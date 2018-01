El Museo de Lleida no entregará a Aragón el cuadro de Sijena extraviado

La procuradora del Consorci del Museu Diocesà y Comarcal de Lleida, Nerea Ugarte de Paz, ha enviado un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Huesca en el que se señala que esta institución no ha ofrecido la entrega voluntaria y el traslado del cuadro de la Inmaculada del Monasterio de Sijena que está pendiente de retorno al cenobio y se sostiene que debe ser el juzgado quien aclare quién debe tomar posesión del mismo y el día y la hora.

En el escrito, el consorcio se refiere a las declaraciones públicas del Gobierno de Aragón en las que afirma que está a la espera de que el museo envíe la pieza y esgrime que "no se comprende cómo puede esperar dicho envío, cuando esta parte ya informó de que la posesión no se entregaría, sino que debía ser tomada".

En este punto, el Museu de Lleida argumenta que el juzgado debe aclarar quién ha de tomar esta pieza puesto, a su entender, "existe una abierta discrepancia entre las partes ejecutantes" respecto a quién debe hacerlo, el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, donde está ubicado el monasterio, ya que este último "en diversos escritos ha exigido tomar posesión de las mismas" y "aun cabría plantearse, si la posesión no debería tomarla la orden religiosa propietaria de las piezas".

El consorcio apunta, igualmente, que "dado el interés que se le supone al Gobierno de Aragón en la entrega de la pieza, sorprende, que día de hoy aún no haya evacuado el traslado conferido por este juzgado".

También recuerda que tras la providencia del juzgado que instaba a la entrega de este cuatro, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena realizó alegaciones solicitando la entrada en el museo con auxilio de la fuerza pública, petición que fue desestimada, pero el Gobierno de Aragón "no ha realizado ninguna manifestación, tal como exigía la resolución aludida", aunque su consejera de Cultura, Mayte Pérez, ha efectuado declaraciones públicas "en las que protesta por la falta de entrega de la obra".

Por otra parte, el consorcio entiende que el juzgado debe emitir una resolución donde detalle la fecha y hora de entrega de esta pieza, "así como las condiciones en que debe ser hecho el traslado para garantizar la integridad, conservación y seguridad" de la misma.

El escrito explica que se tolera esta toma de posesión "como mero y debido acatamiento de las resoluciones judiciales adoptadas y para no incurrir en una eventual desobediencia o resistencia" y subraya que no reconoce la legalidad, "ni en la forma, ni en el fondo", de las decisiones adoptadas en el curso de este procedimiento de ejecución provisional que ha supuesto el retorno al Monasterio de Sijena 43 piezas el pasado 11 de diciembre.

Asimismo, indica que "no renuncia a continuar ejerciendo sus derechos para conseguir revertir tales decisiones por considerar que contravienen normas de derechos procesal, sustantivo y constitucional".

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha manifestado que "no se entiende cómo la jueza no proveyó debidamente el escrito de este ayuntamiento solicitando el envío de la fuerza pública al Museu de Lleida para recuperar el cuadro que faltaba, porque, lo que está claro es que, con estas alegaciones del Museu de Lleida, o va la fuerza pública allí a buscarlo, o no lo entregarán".

En todo caso, ha informado de que el Ayuntamiento que representa ha pedido al juzgado que requiera al Ministerio de Cultura por plazo de dos días para que entregue ese cuadro "bajo apercibimiento de poder incurrir en presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial" ya que "quien tiene que entregar el cuadro a las partes ejecutantes --Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Sijena--, no es el Museu de Lleida, sino la Generalitat de Catalunya, ahora representada por el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por el artículo 155 de la Constitución".