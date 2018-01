Hollywood contra Woody Allen

Hollywood está totalmente volcado en campañas contra el acoso sexual como «Mee Too» o «Time's Up». Nombres como Harvey Westein o Kevin Spacey han sido repudiados por la industria, pero la sombra de los abusos se cierne sobre otros, que no han sido tan radicalmente rechazados. Es el caso de Woody Allen, acusado de abusos por su hija adoptiva Dylan Farrow. La joven acusó en 2014 a Allen de haber abusado sexualmente de ella cuando solo tenía siete años.

Ahora, estrellas como Natalie Portman o Reese Witherspoon, entre otras, han mostrado su apoyo a Farrow ante su situación. En una entrevista para el programa de CBS, Sunday Morning, Oprah Winfrey se sentó además con America Ferrera o Shonda Rhimes para hablar sobre el impacto de las campañas contra el acoso. Winfrey les preguntó sobre las acusaciones de abuso sexual por parte de Farrow hacia Allen. A lo que Portman respondió: «Te creo Dylan, te creo». La actriz también pidió respeto para todas las mujeres. «Todos somos seres humanos, y creo que debemos tratarnos por igual. No respetas a una mujer solo porque tienes una hija, una esposa o una hermana, sino porque es un ser humano», confesó Portman.

Por su parte, Rhimes dijo que espera que «llegue el momento de condenarlo». Y Ferrera también añadió: «Creo que lo que estamos experimentando ahora es un movimiento donde mujeres y hombres sienten que ya no se puede callar la verdad. Y cuando la verdad está dicha, se produce una ruptura en nuestra cultura que permite generar un cambio».

Actores arrepentidos

Además del apoyo de estas estrellas, la denuncia de Dylan Farrow ha encontrado respaldo en algunos de los actores que han trabajado, en el presente y también en el pasado, en las películas de Woody Allen. Así, actores como David Krumholtz, Greta Gerwing, Mira Sorvino o Rebecca Hall han confesado estar totalmente arrepentidos por rodar a las órdenes del director e incluso algunos han anunciado que donarían su salario en los filmes de Allen en favor de asociaciones que luchan contra el acoso. El último ha sido Timothée Chalamet, el protagonista de A Rainy Day in New York, la última película rodada por Allen que todavía no se ha estrenado en los cines. El actor ha anunciado que no se quiere beneficiar de su trabajo en la película y donará su sueldo íntegro a asociaciones de apoyo contra el acoso y abuso sexual.