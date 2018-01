Cultura colabora en la edición de dos discos de improvisación libre

Josep Lluís Galiana y Thomas Bjelkeborn son dos creadores de «larga y consolidada» trayectoria en el terreno del electroacústico improvisation, según la Generalitat. Los músicos han grabado en los Liquen Studios de Valencia su primer trabajo discográfico como dueto, Crítical Sounds, una selección de piezas electroacústicas registradas. Las creaciones de estos dos músicos «ponen en flujo todo tipo de texturas musicales, tímbricas, colores y pulsaciones realmente sorprendentes». Un disco «emocionante» en el que la energía no procede de la intensidad sonora, sino de la interacción entre el mundo acústico y el electrónico.

Por su parte, Who are these people and do they believe in? es el primer trabajo discográfico de Chaosophy, un ensemble de improvisación libre integrado por los músicos El Pricto, Josep Lluís Galiana y Avelino Saavedra. Estos artistas forman parte, desde hace décadas, de la escena nacional e internacional de la improvisación libre, el avant-garde jazz y la experimentación sonora. Después de más de cinco años actuando y colaborando juntos, grabaron este disco el 5 de diciembre de 2017.

La música de Chaosophy es un diálogo entre los saxofones de Galiana y El Pricto, que conectan con la batería de Saavedra. Who are these people and do they believe in? es un disco «lleno de emociones y pulsiones» en el que los tres improvisadores muestran su bagaje musical y todas sus influencias.