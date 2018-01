Las historias de 'Mortadelo y Filemón' cumplen 60 años

El creador de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez, ha celebrado este viernes el sexagésimo aniversario de los agentes secretos, que el 20 de enero de 1958 aparecieron por primera vez en el semanario 'El Pulgarcito', recordando los momentos más significativos de su carrera como dibujante de cómics.

"Al principio mi familia no me apoyó mucho en el dibujo. Me preguntaron si me lo había pensado bien. Pero, cuando empecé a ganar algunas pesetas no lo vieron tan mal", ha contado Ibáñez este viernes en una fiesta organizada por la editorial Penguin Random House en el Hotel Fuster de Barcelona para la ocasión.

El dibujante catalán también ha recordado el primer dibujo que publicó a los 11 años, las tiras de personajes de las cuales salieron Mortadelo y Filemón, y algunos de los episodios que tuvo con la censura franquista como cuando le retiraron un monstruo que había creado.

"Pensamos que era un error. Me dijeron que como podía atreverme a crear un personaje así cuando sólo lo podía crear Dios", ha explicado el dibujante respecto al personaje que le censuraron.



Más reconocimiento



El actor y dibujante de cómics Carlos Areces, también presente en el evento, ha destacado la importancia de Ibañez en la historia del cómic español y ha lamentado el poco reconocimiento público que esta disciplina y sus autores tienen.

"No puede ser que no se reconozca públicamente a los grandes autores que nos han entretenido como tampoco que actualmente no haya ningún gran museo del cómic", ha dicho Areces, que también ha criticado que los dibujantes de cómics tampoco aparezcan en los libros ni se estudien en las aulas cuando su impacto en la gente ha sido mayor que el de la obra Guernika, ha afirmado.