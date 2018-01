Una inundación daña más de cien obras de Uiso Alemany en su estudio de Brasil

El artista valenciano Uiso Alemany empezó el año con un importante susto. Una inundación en su estudio de Sao Paulo (Brasil) ha dañado más de un centenar de obras: 54 obras pintadas sobre telas y 50 sobre papel. En total, el artista estima que los desperfectos podrían ascender a los 700.000 euros, sin contar los daños en muebles.

La causa del accidente fue la pérdida de agua de una tubería del piso superior que estuvo cayendo durante, al menos, cuatro meses. Al ser un lugar privado y estar el artista ausente por motivos profesionales nadie pudo percatarse de la situación.

Según el relato de Alemany a este periódico, cuando llegó a su estudio el pasado 1 de enero, la puerta tampoco se abría debido a la «catarata» de agua que había estado cayendo. Fue necesario, explica, la presencia de los bomberos de la ciudad brasileña para poder acceder al estudio. La visión, dice, «era poco más que apocalíptica, todo estaba semidestrozado. Todo inundado, techos falsos en el suelo, paredes llenas de moho negruzco, algún tabique afectado». Una «hecatombe», lamenta. «El shock que me produjo fue terrible al darme cuenta de la magnitud», continúa el artista quien también vive en ese espacio. «Como también es mi apartamento cayeron techos falsos de escayola sobre mi cama, muebles, armarios,...»

Alemany recuerda que había 54 telas pintadas de varios formatos depositadas en el suelo a la espera de ser montadas en bastidores y «protegidas con plásticos del polvo o de cualquier contingencia, pero claro no del agua en la que las encontré sumergidas». Al día siguiente día, explica el artista, «mis galeristas enviaron transporte y empleados a rescatarlas y lavarlas cuidadosamente con agua». De ellas, 15 han sido irrecuperables, las otras restantes están siendo tratadas por una empresa de restauración, aunque «las primeras que he visto mantienen, increíblemente, la pureza en los colores y las texturas y las telas están intactas», sostiene. « Se nota que utilizo buenos pigmentos», matiza.

Diferente fortuna han corrido las 50 obras pintadas sobre papel, que estaban en carpetas con formatos entre grandes y menores y que resultaron absolutamente mojadas y pegadas unas con otras. «Será muy difícil su recuperación; si es posible, solamente podrán recuperarse un 20 %, aunque todavía es pronto para saberlo», lamenta el artista.

Piezas «anfibias»

Todas estas obras estaban esperando la llegada del artista a Brasil para su montaje y exponerlas en la Galería Caribé de Sao Paulo. Las piezas fueron pintadas entre 2016 y 2017, año en que se planeó su exposición en Brasil, pero los compromisos del artista impidieron su inauguración entonces. «Decidimos retrasarla para 2018 . La exposición se va a realizar con el añadido de que ahora tienen una nueva dimensión, también obras son anfibias», comenta el artista con cierto sentido del humor.

En cuanto a la cuantía de las pérdidas, estas podrían rondar entre los 600.000 y 700.000 euros, estima Uiso Alemany. «Otra valoración es la que se está haciendo de muebles e inmueble

Según añade Alemany, su objetivo con en esta estancia anual que hace en Brasil es «trabajar en algunas piezas para completar mi exposición para la Fundación Bancaja [prevista para octubre] y llevarlas luego a València». Estas obras, «que todavía estan por obtener partida de nacimiento, no tienen nada que ver con las que se expondrán en Sao Paulo», cuenta el pintor desde la ciudad brasileña. «Las obras de la Fundación Bancaja, si esta vez la suerte me acompaña, las realizaré gracias a un espacio que me ofrecen mis galeristas Sergio y Luiz Caribé aquí en Sao Paulo para que pueda trabajar mientras se reconstruye mi estudio», concluye Alemany.