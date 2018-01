Traub deja la Orquesta de València

El director asociado de la Orquestra de València, Yaron Traub, ha anunciado que no podrá continuar ostentando esta condición cuando acabe esta temporada por su "agenda internacional de conciertos, así como otros proyectos personales y profesionales" en los que está embarcado.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el maestro israelí, que hasta hace poco fue también el director titular de la orquesta del Palau de la Música, cargo en el que le sucedió el pasado mes de septiembre el valenciano Ramón Tébar.

Traub señala que, "desde el más profundo agradecimiento a la ciudad de València" por los 12 años que le ha acogido como director titular de su orquesta, y debido a su "agenda internacional de conciertos así como otros proyectos personales y profesionales, no podrá continuar como director asociado de la formación valenciana después de esta temporada.

"Estoy muy agradecido por estos años magníficos en los que he podido trabajar y crecer artísticamente con nuestra orquesta; en los que he dado el máximo para ella, para el Palau y para nuestro público. Y he sentido de la misma forma el agradecimiento, calor y afecto de las miles de personas que me han acompañado concierto a concierto", asevera.

Y culmina: "Me despido con los mejores deseos para esta Comunidad que siento como mía, en la que seguiré residiendo y desde la que continuaré trabajando en otros proyectos de música, arte y educación".