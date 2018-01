Yaron Traub rompe con el Palau

Tras 12 años como director titular de la Orquesta de València (OV), Yaron Traub (Tel Aviv, 1964) dejó de estar al frente del conjunto -de forma oficial- el pasado 31 de julio. Desde entonces -no ha llegado a seis meses- el maestro israelí ha desempeñado la función de director asociado. Sin embargo, esta etapa llegó ayer a su fin. Fue el propio Traub, a través de un comunicado, quien anunció que deja esta condición cuando acabe esta temporada por su «agenda internacional, así como otros proyectos personales y profesionales».

Traub señala, no obstante, «el más profundo agradecimiento a la ciudad de València» por los años que le ha acogido como director titular de su OV. «Estoy muy agradecido por estos años magníficos en los que he podido trabajar y crecer artísticamente con nuestra Orquesta; en los que he dado el máximo para ella, para el Palau y para nuestro público. Y he sentido de la misma forma el agradecimiento, calor y afecto de las miles de personas que me han acompañado concierto a concierto», asevera. Y culmina: «Me despido con los mejores deseos para esta comunidad que siento como mía, en la que seguiré residiendo y desde la que continuaré trabajando en otros proyectos de música, arte y educación».

Por su parte, la concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, quiso ayer agradecer a Traub la «profesionalidad, implicación y su trabajo artístico y musical» que ha desarrollado en la OV.

Desde el Palau destacaron que el maestro israelí «ha enviado el comunicado antes de antes de empezar cualquier negociación de continuidad». En este sentido la regidora añadió que «comprendemos sus motivos y estamos muy contentos que Traub tenga tantos proyectos, que deseamos sean muy exitosos». Por su parte, el director de Palau, Vicent Ros, añadió que «esta siempre será su casa, y contaremos con él para próximas temporadas». En declaraciones a Levante-EMV, Ros señaló que tenía previsto una reunión esta semana con Traub para tratar sus planes de futuro en el Palau. Sin embargo, hoy tendrá una reunión con el maestro pero para que le explique los motivos de su adiós, ya que en el Palau se enteraron ayer mismo de su renuncia. Sobre una posible negociación, Ros aseguró que el maestro «ha dejado muy clara su postura».

En la programación de la actual temporada, a Traub aún le quedan tres conciertos pendientes de dirigir. Será, el primero, el 2 de febrero con la OV, el violinista Enrique Palomares y el pianista Saleem Ashkar. Interpretarán Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento, de Alban Berg, y Sinfonía Manfred en si menor, op. 58, de Chaikovski. Después, volverá el 27 de abril, en un concierto extraordinario con la OV e Iván Balaguer al violonchelo. Para entonces el programa recoge Rapsodia hebrea para violonchelo y orquesta, de Bloch, y Sinfonía número 6 en la menor «Trágica», de Mahler. Semanas después, para el 11 de mayo, el maestro de israel volverá al Palau de la Música para dirigir de nuevo al conjunto residente del auditorio y a la pianista Elena Bashkirova, en un concierto donde sonarán Concierto para piano y orquesta número 21, de Mozart; y Sinfonía número 9, de Bruckner. Anteriormente, en esta temporada 2017-18 Traub ha ofrecido tres concierto, dos de ellos en noviembre y el más reciente hace 12 días cuando se puso al frente de la OV y del violinista Nikolaj Znaider.

Los tres que quedan serán los últimos para que Traub cierre el círculo que inició con el Palau de la Música hace casi 13 años, cuando llegó como director titular de la OV. Fue en 2003, cuando Traub inició su primer contacto con la OV, tras los ocho años de titularidad de Gómez Martínez y en 2005 cuando se hizo oficial su nombramiento como titular. Su primer concierto tuvo lugar el 13 de junio de 2003 y desde entonces han sido 220 ocasiones las que ha estado al frente del conjunto valenciano. A los que hay que sumar los tres que le quedan en este año. Un total de 223. En el momento en que se puso al frente por primera vez de la OV estaba sobre la mesa la renovación del titular de la orquesta. Sonó Sinfonía domestica, de Richard Strauss, composición que recientemente volvió a defender en las tablas valencianas. Gustó y se inició un «romance» de más de una década.

Entonces, Ramón Almazán, responsable de los asuntos orquestales en el Palau de la Música, tenía otras propuestas, pero la opinión de los músicos fue decisiva para que la dirección del Palau firmara el primer contrato del joven maestro Traub, desde octubre de 2005. Un respaldo lejano al que años después, en 2016, arrojaría una encuesta entre los músicos de la OV, que preferían la salida de Traub del podio.

Ha sido el décimo tercer director titular de la OV. Le precedieron Lamote de Griñón, Hans von Benda, Napoleone Annovazzi, Heinz Unger, José Iturbi, García Asensio, Pedro Pírfano, García Navarro, Martínez Palomo, Benito Lauret, Manuel Galduf y Gómez Martínez. También Ferríz, Cervera Collado y Cifre estuvieron al frente sin firmar la titularidad. Le sigue Ramón Tebar.

Entre sus virtudes, los críticos destacan su carisma. Ha pulido el sonido, ha renovado repertorio, ha llevado a la orquesta al extranjero, ha corregido hábitos y, sobre todo, se ha hecho de querer del público. «No en balde ha sido el director mejor preparado de todos sus antecesores», dijo tras su salida el crítico de este diario José Doménech Part.

Aval de repertorio y solistas

Llegado con el aval de Baremboim después de sus temporadas en Bayreuth y sus años en Chicago, se atrevió con obras Richard Strauss, Sibelius, Elgar, Mahler, Bruckner, Bartok, Schönberg, Ibert... Ofreció el ciclo completo de las sinfonías de Beethoven (2009) y la integral de sus conciertos para piano (2010) con Rudolf Buchbinder. Lo mismo hizo con Mahler en la temporada 2010-11 siguiendo con las sinfonías de Brahms (noviembre 2011). Incluso se pudo escuchar el concierto para dos pianos de Mozart, dejando constancia de su pasado como virtuoso del teclado aunque su catálogo orquestal se ha basado, principalmente, en el repertorio romántico y posromántico.

Una larga nómina de solistas avala también su paso por València: Waltraud Meier, los violinistas Mullova y Kremer, los pianistas Lupu, Virsaladze, Bronfman, Baremboim, pero también ha contado con artistas españoles y valencianos como Joaquín Achúcarro, León Ara, Ofelia Sala, Ainhoa Arteta, Santiago Cantó, Enrique Palomares, Josu Solaun, Anabel García, Nancy Fabiola Herrera e incluso el cantautor Raimon.

Con esta nueva salida del Palau, Traub vuelve a decir adiós al auditorio que le ha acogido durante más de 12 años y que a partir de hoy solo pisará de visita.