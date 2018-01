Cinco festivales que no te puedes perder en 2018

Llega un nuevo año y con él diversas citas con la música que no te puedes perder. Decenas de ciudades españolas se suman a la cultura y el buen rollo para ofrecer, sobre todo en fechas veraniegas, festivales de toda índole en los que disfrutar de lo mejor del pop, el indie y la música de siempre.

Reductos de diversión y fraternidad en los que podrás vivir una experiencia diferente a la vez que vives de cerca los conciertos de los mejores grupos del momento. Desde Ibiza hasta Málaga pasando por Asturias, te presentamos los cinco imprescindibles de este año.



'Motorbeach Festival' - Playa de la Espasa (Asturias)

Del 19 al 22 de julio, Asturias, en concreto la playa de la Espasa ubicada ente los municipios de Duesos y Caravia, acogerá lo mejorcito del rock y las motos en una sola cita, el 'Motorbeach Festival'. En su sexta edición, la cita musical acogerá grupos como Imperial State Electric, The Damned o Mfc Chicken. Además, el Motorbeach ofrece un fin de semana en el que además del motor y el rock la vida surfera estará muy presente.



'Sueños de Libertad' - Ibiza

Del 17 al 20 de mayo Ibiza dejará de lado el tecno, el dance y la música electrónica. Porque al igual que no todo es fiesta loca nocturna, no todos los conciertos que se celebran en la isla van de Guetta a Amicci. Así, 'Sueños de Libertad' se encarga de acabar con los tópicos para aunar en un fin de semana lo mejorcito de los grupos ibicencos. Una cita perfecta con la música independiente que tiene el objetivo, según la propia organización, de "volver a disfrutar de la magia de la isla y borrar la mala imagen que ha conseguido en algunos aspectos".



'Low Festival' - Benidorm

Los días 27, 28 y 29 de julio, Benidorm se vuelve a vestir de 'Low Festival'. La Ciudad Deportiva Guillermo Amor acogerá el décimo aniversario de esta cita con la música, ya bautizado como #TheBigLow. Como primeras confirmaciones del evento están grandes grupos como The Chemical Brothers, Phoenix, Izal o Kakkmaddafakka. Una cita con las mejores bandas y Djs del panorama nacional que nació en 2008. Con cuatro escenarios principales y un recinto de categoría, acoge la diversidad musical y la buena fiesta.



'Weekend Beach' - Torre del Mar (Málaga)

Según la organización del 'Weekend Beach', este festival "será el mejor de tu vida" y no es para menos. Músicas de todo tipo a caballo entre el rock, pop, mestizaje, hip hop, reggae y electrónica se unirán en Vélez-Málaga, en concreto en Torre del Mar. Así, este año, que se celebra entre el 4 y el 7 de julio, recibirán a grandes de la música como David Guetta, Bunbury o The Offsrping. Un cartel de categoría para disfrutar del verano entre amigos.



'Resurrection Fest' - Viveiro (Lugo)

Entre los días 11 y 14 de julio, Viveiro acográ de nuevo el 'Resurrection Fest', una cita con el rock y el metal que lleva celebrándose desde el año 2016. Fundado por dos jóvenes, Iván Méndez e Iván Pérez, ambos miembros de la ONP Crew, el Resurrection Fest nació con la intención de consolidarse como el mayor festival de hardcore/punk y metal de toda la Península, algo que ha conseguido en estos años. Iron Maiden, Korn, Motorhead, The Offspring, In Flames, Volbeat han sido algunos de los grupos que han pasad por sus escenarios.