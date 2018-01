El FIB confirma a Liam Gallagher y Travis Scott como cabezas de cartel

Liam Gallagher y Travis Scott serán cabezas de cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de 2018, según confirmaron ayer los responsables de la cita musical.

Estos artistas se suman de este modo al ya conocido The Killers, así como un buen grupo de artistas confirmados.

Tras su debut en solitario en el FIB 2017, Liam Gallagher, un auténtico icono por su paso por Oasis, regresará al FIB a por su corona de cabeza de cartel presentando su disco As You Were.

Por su parte, Travis Scott, uno de los más artistas de hip-hop más reconocidos, encabezará la primera noche del festival. La organización destaca de sus discos que son número 1 en las listas y que cuentan con un billón de escuchas. Su próximo y tercer álbum lleva por título Astroworld.

Además, los británicos Two Door Cinema Club volverán al escenario principal del FIB con éxitos como «Are We Ready? (Wreck)» o «What You Know».

Bastille es otra de las confrmaciones. Se trata de un grupo que con su indie pop bañado de electro del siglo XXI han llegado a ser disco multiplatino con canciones como «Pompeii» o «Good Grief».

Entre otros, también The Vaccines, Justin Young y sus compañeros, regresarán a España con el esperado Combat Sports.