Nanín Pérez se corona como cocinero revelación del año en Madrid Fusión

La última jornada de Madrid Fusión 2018 celebrada ayer se reservaba el evento que más expectación genera cada año: la entrega del premio Cocinero Revelación. Es el premio de cocina más importante del país y también el más rentable, pues lanza al estrellato a quien lo consigue.

Es un dicho conocido en el sector que el cocinero revelación te da más llenos que una estrella Michelin. Cocineros como Ricard Camarena o Vicente Patiño reconocen que sus carreras cambiaron después de recibir este premio. Las quinielas ponían como favorito a Nanín Pérez, del restaurante Murri en Alicante, y a Víctor Membibre, del restaurante Membibre en Madrid. Finalmente, el ganador fue el valenciano.

Sin duda el jurado se dejó seducir por la elegancia de su cocina tanto como por la apuesta seria y de futuro que ha construido junto a su jefe Gustavo Pérez. Murri es hoy un restaurante elegante y bonito donde se desarrolla una de las cocinas más interesantes de la Comunitat. No en vano, el jurado de 55 mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana -guía que publica Levante-EMV- lo encaramó al puesto número 11 en el año de su debut.

El propio Pérez dijo ayer a este diario que «sabíamos que estábamos en la pomada pero es tremendamente difícil ganar y solo con ser finalistas ya nos parecía un regalo». Aseguró que a quien más temía por el premio era a Membibre. «Es muy bueno y contaba la ventaja de estar en Madrid, por donde pasa todo el jurado a lo largo del año».

Cree que tras este premio su restaurante cambiará en «visibilidad». «Ahora seguro que vendrán prescriptores que darán más a conocer nuestro trabajo». Por su parte, Pérez adelantó que «ya teníamos en mente trasladar Murri a otro lugar porque en el de ahora convive con nuestro gastrobar y al final eso condiciona. Es posible que el premio acelere el cambio».

Pese al galardón, Pérez descarta abrir su propio local. «En Murri tengo toda la libertad del mundo para hacer mi cocina pero con un respaldo que no podría soñar si me pusiera por mi cuenta». De la cocina de Murri explicó que es «creativa pero que respeta mucho el producto». Sobre sus influencias destacó nombres como Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle o Andoni Luis Aduriz. Y también tiene ingrediente «fetiche»: la moringa. «Lo llaman ´el árbol de la vida´. Las hojas tienen un sabor muy intenso con toques amargos y la raíz sabe como a regaliz verde. La estoy utilizando para hacer con ella un curry tailandés que queda muy interesante», dijo. También tiene claro lo que nunca haría en sus creaciones: «Poner quesos potentes en mis recetas. Es que como a mí no me gusta no sé que hacer con él».

David Rabasa anunció que dejaba Murri hace apenas unos días, ahora que al restaurante se le avecina un sinfín de visitas de críticos y gourmets de toda España. Según Pérez, «la sombra de David es alargada. A él le conocía todo el mundillo gastronómico, pero también es verdad que a David sólo le interesa el cliente gourmet y en nuestro restaurante han de convivir el gourmet y el cliente más convencional. Hemos buscado como relevo a un discípulo suyo y supongo que yo tendré que volver a involucrarme en el restaurante», apuntó.