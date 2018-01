Tres estudios valencianos trabajarán para Play Station

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anunció ayer los tres equipos seleccionados para trabajar en la sede que PlayStation Talents Games Camp tiene en València. Se trata de un espacio pionero dirigido a estudios de desarrollo de videojuegos independientes donde podrán trabajar gratuitamente en sus proyectos durante los 10 meses y publicar sus títulos en PlayStation 4 (PS4).

Tres han sido los estudios seleccionados para entrar a trabajar a partir de febrero en el espacio creado por PlayStation España en colaboración con Lanzadera, la aceleradora perteneciente a Marina de Empresas e impulsada por Juan Roig.

El primer proyecto elegidos es Anyone's Diary (Estudio World Domination Project), un juego de realidad virtual protagonizado por Anyone, una chica que plasma de una forma particular en un diario los eventos que van sucediendo en su vida. También se ha seleccionado Become a Legend: Dungeon Quest (Inverge Studios), un juego con plataformas y acción sobre caballeros, mazmorras, tesoros, peligrosos enemigos, trampas y poderosos jefes finales. Recurring Nightmare (Estudio PrimerFrame) es una aventura gráfica y survival horror en un entorno de plataformas donde el jugador se sumergirá en la historia de una familia maldita. Para ello se pondrá en la piel de varios de sus miembros con una narrativa cronológicamente inversa, dando a entender que las decisiones de sus antepasados pueden afectar a su destino, y descubriendo (o no) el origen de la maldición familiar. Este año, como novedad, se unirá un equipo adicional: el ganador de la IV Edición de los Premios PlayStation, Melbits, de Melbot Studios.