OT cantará en València... y no imaginas el precio

La productora de Operación Triunfo ha confirmado que los concursantes actuarán en concierto en València. En principio, sólo Madrid y Barcelona iban a tener la suerte de ver a los triunfitos actuar en directo pero, debido a la demanda, la organización ha ampliado las fechas y localizaciones donde actuarán.

En Barcelona actuarán el 3 de marzo en el Palau Sant Jordi, en Madrid el día 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre. La fecha para València no se ha confirmado y tampoco ha trascendido el recinto en el que se celebrará el espectáculo. La plaza de toros, la Feria y la Fonteta han sido testigos de las giras de ediciones anteriores de Operación Triunfo.

Aunque los fans no están demasiado contentos con la gira. Los precios publicados son propios de giras internacionales de grandes estrellas. Las entradas más baratas cuestan 28 euros, pero no aseguran buena visibilidad. Entre 61,50 y 245 euros deberán gastarse aquellos que quieran ver a los nuevos cantantes de cerca. En Madrid y Barcelona, los conciertos contarán con un 'golden circle', una zona acotada en la parte frontal del escenario para quienes estén dispuestos a pagar 95,50€. El precio sube hasta los 168€ para quienes prefieran tener acceso preferente y asegurarse un buen sitio desde el que ver a Almaia cantando 'City of Stars', a Ana War con "altanerna, preciosa y orgullosa" o, quién sabe, a Aitana comiendo san jacobos en el backstage.