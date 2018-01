La cultura valenciana más allá del sol y la playa

La gastronomía es el principal proyecto que María José Bolea quiere desarrollar para dar a conocer la cultura valenciana. No obstante, la alimentación no es el único pilar para ello y, a partir de marzo, la emprendedora residente en Holanda quiere fomentar las tradiciones valencianas para que los holandeses «hagan visitas culturales y no solo busquen la playa», resalta la emprendedora.