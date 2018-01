La fama que acabó con Michael Jackson

Michael Jackson es el «espejo roto» en el que La Teta Calva, declarados seguidores del «rey del pop», se reflejan para contar la historia de «un tipo que se vio empujado al éxito y no pudo con él. Un tipo que consiguió la fama. Una fama que se convirtió en verdugo».

La compañía valenciana lleva este viernes y sábado al Teatre El Musical (TEM) «¿Qué pasó con Michael Jackson?», una puesta en escena en la que se preguntan «muchas más cosas acerca de la fama», dicen desde el teatro.

«Se trata de una reflexión en clave popular de la necesidad de mostrarnos en las redes sociales, en nuestros círculos más próximos, en nuestro ámbito cotidiano», apuntan.

«¿Qué es la fama? Salir en la obra del colegio. Sacar un diez. Tocar los bongos en el coro de la iglesia. Tocar la guitarra en el campamento. Llevar el estandarte de la falla. Salir en las noticias porque tu perro va en monopatín. ¿Cuántas visitas en Youtube marcan nuestra respetabilidad? ¿Cuántos "me gusta" en Facebook nos sacian para dormir satisfechos? ¿Cuántos followers podemos conseguir? ¿A dónde nos lleva el ansia de éxito, de reconocimiento? ¿Qué somos capaces de hacer por un lugar en el podio?», se preguntan desde La Teta Calva.

Tal y como recalca la compañía, «soñamos despiertos con cubrirnos de gloria. Una gloria televisada y compartida millones de veces. Un éxito viralizado. Soñamos ser. Ser el mejor. Ser el mejor y que se vea. Si no, no eres nada».

«Una comedia macabra sobre la necesidad de ser querido aunque sea mentira?. La necesidad de ser queridos en nuestras vidas fijándonos en Michael Jackson, un personaje que lo era todo y que desapareció repentinamente», apostilla Xavo Giménez.

En cuanto a la estructura de la obra, los espectadores verán una pieza con un formato de un documental sobre la vida de Michael Jackson. Se trata de una pieza escrita desde dos puntos de vista diferentes. María Cárdenas, coautora de la obra apunta que «el espectáculo es una fusión original de dos autores, una escritura hecha a cuatro manos», recalca.