"El humor permite reflexionar también sobre lo que es serio"

Un territorio del absurdo. Un solo hombre que contiene en su interior una orquesta de voces, deseos y miedos. Una metáfora sobra la poliédrica identidad del ser humano: «Varias almas latiendo en el mismo pecho», que diría Goethe. Una comedia existencialista que juega con la posibilidad de que toda la humanidad sea una, salvando las distancias.

Se trata de «Non solum», la representación que saltó ayer a las tablas del Teatro Talia de la mano del actor Sergi López y del director Jorge Picó y que estará presente hasta el domingo 4 de febrero. Un cómico vodevil que permite la entrada a escena de casi un centenar de personajes a través de un solo hombre. Pero, ¿es uno solo que habla consigo mismo o son varios que se hablan entre sí? La respuesta no la atesoran ni los propios impulsores de una obra que lleva ya trescientas representaciones y diez años rodando por el mundo.

Picó aclara que se trata de un monólogo desdoblado en un diálogo casi esquizofrénico. «Aunque también es una conversación entre distintos hombres con la que, finalmente, se retrata una esencia común entre ellos», añade.

«Somos el mismo, pero no somos uno. Somos cuatro. Más de cuatro. Más de cien. Más de mil», se escucha en el monólogo de López.

Se dibuja, así, un escenario lleno de personalidades, obsesiones y miedos, pero también de personas que buscan diferenciarse del resto a pesar del ineludible vínculo que les une: «Ustedes dos son todos iguales. Como dos gotas de agua. Qué fácil es decir 'yo no soy'... Es igual que tú», hablan los personajes de López.

La necesidad de perderse, de divagar, han sido los elementos que propiciaron el resultado. «El teatro es para esto, para hablar de temas transcendentales: Dios, la muerte, el paraíso... Sin asustar, agobiar ni aburrir a nadie», explica Picó.

Ambos están de acuerdo en que el teatro no solo debe ser un vago entretenimiento que anestesie la conciencia de su público, sino que debe ser útil y tener vocación social para transformar.

Y utilizan la mayor y más útil arma con la que cuentan: el humor. Una herramienta potente que no es «destino ni objetivo de la obra», sino que permite hablar de ciertas cosas que de otro modo costarían de explicar. «La risa tiene la capacidad de reflexionar también sobre lo que es serio y que, irónicamente, no deje de serlo», contaba López. Así,en un momento de la obra, uno de los personajes de Sergi esgrime: «Yo no tengo papeles»,a lo que otra de sus múltiples personalidades responde: «Yo sí, pero son de fumar».



Un teatro para pensar

Y aunque aún no tengan claro el motivo principal de la obra, sí hay una idea que Jorge Picó y Sergi López saben explicar con claridad. Denuncian que el teatro sigue tratando al público como si fuera «adolescente», como si no fuese un público adulto, aunque «todos sabemos que el razonamiento es una característica intrínseca al ser humano».

Así, denuncian que el texto de «Non solum» ha nacido para hacer pensar, pero que no es la obra la que obliga al espectador a que reflexione sobre su propia identidad, sino que es el propio público el que llega al teatro buscando una verdad que, a la vez, dicen, es mentira: «No somos ninguno. No somos nada», lamenta López sobre el escenario. Y es que explican que el destino de esta obra no es otra que dudar, «relativamente», de todo en absoluto.