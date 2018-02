El viaje sin alforjas

Obras de Berg y Chaikovski

palau de la música

Intérpretes: Orquesta de Valencia. Enrique Palomares, violín; Saleem Ashkar, piano; Yaron Traub, director

Primera audición en València del Concierto de Cámara de Alban Berg (Viena, 1895), regalo del compositor a su maestro Arnold Schoenberg, por su 50ª cumpleaños. Estrenado en 1927, podemos imaginar lo novedoso que resultaría hace 90 años una obra encabezada por violín y piano, entrelazados con 13 instrumentos de viento (piccolo, flauta, oboe, corno inglés, tres clarinetes, fagot, contrafagot, trompeta, 2 trompas y trombón), produciendo un tetris de sonoridades que sorprenden por su organizada acidez y riqueza tímbrica. Berg había sido contable en sus años jóvenes por lo que su relación con el mundo de los números le vino de maravilla a la hora de establecer estructuras matemáticas reflejadas en cada uno de los 3 movimientos de la obra.

El Thema scherzoso con variazioni está fundamentalmente defendido por el piano y sus 13 compañeros, con una breve aparición del violín. Berg, como táctica, jugó a utilizar la notación musical alemana del nombre de su maestro Schoenberg así como la de su colega Anton Webern, todos ellos representantes de la Segunda Escuela Vienesa. A partir de esa premisa utiliza la escala dodecafónica en los 240 compases del fragmento. En el Adagio, tambien de 240 compases, defendido con vigor y seguridad por el valenciano Enrique Palomares, junto a sus admirables compañeros de la orquesta, Berg se aplica a la fórmula del palindrome para desarrollar este movimiento en el que el piano tiene una breve intervención.

Finalmente, los 480 compases del Rondó final fueron de escritura más rítmica que melódica, y así Berg reutiliza temas de los dos primeros movimientos. Saleem Ashkar (Nazaret, 1976) tocó con el piano medio abierto (¿o medio cerrado?), mas su uso indiscriminado del pedal hizo confundir sonoridades en una escritura donde es fundamental la claridad del intrincado texto. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Varios pianistas de estos pagos hubieran hecho mejor papel con menos coste. Traub siempre atento a ordenar a los solistas (todos ellos lo fueron) fue fiel a su gesto rotundo y preciso.

En vista de las interrupciones durante la ejecución de la Sinfonía Manfred, de Chaikovski, no estaría de más que se avisara al público asistente que cuando la obra tiene varios movimientos, no debe manifestar su entusiasmo –por fogoso que sea- interrumpiendo la pieza con un corte de aplausos. Un poco de cultura filarmónica no estaría de más: estamos en tierra de músicos. O eso dicen.

Gran esfuerzo, pues, el de Traub y sus 85 profesores –muchos refuerzos esa noche- para volcar toda la energía y fasto en las cimas y simas de esa sinfonía que no sin razón, no acaba de formar parte habitual de la oferta sinfónica de las grandes orquestas mundiales. La OV puso toda la carne en el asador, con riesgo incluso de quemarla por momentos, por volúmenes sobrepasados en decibelios, con amables apariciones de las dos arpas y el órgano. Ay, ¡¡¡el climax!!!