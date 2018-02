El Rototom elige a Ben Harper como primer cabeza de cartel de su 25 aniversario

El legendario guitarrista y cantante californiano Ben Harper es el primer cabeza de cartel confirmado para la 25.ª edición del Rototom Sunsplash, el certamen de música de Benicàssim que celebrará del 16 al 22 de agosto una de sus ediciones más especiales. El músico acudirá al escenario del festival de la mano de la banda The Innocent Criminals el día 16. El repertorio de Harper mezcla el blues, folk, gospel, funk, rock y reggae, y compartirá escenario con aclamados grupos como Alborosie & Schengen Clan, Fat Freddy's Drop, Jimmy Cliff, Protoje & The Inddignation y Tarrus Riley, así como nombres nacionales como Morodo, Green Valley o la banda valenciana Auxili.

Otra de las confirmaciones más aclamadas por los aficionados al Rototom ha sido la de la banda neozelandesa de jazz y soul Fat Freddy's Drop, que darán en Benicàssim, el 21 de agosto, su único concierto en España. El certamen también será testigo del encuentro entre dos grandes del reggae español: Morodo y Grenn Valley.

Además, el rasta italiano Alboroise cumplirá 25 años de trayectoria sobre el escenario del Rototom con un espectáculo muy especial en la que actuará junto a un elenco estelar de artistas internacionales el próximo 20 de agosto.



Tres generaciones jamaicanas

El festival ha invitado este año a tres generaciones de vocalistas procedentes de la isla de Jamaica. El más joven de ellos Protoje, junto a su banda The Indiggnation. El distendido letrista de Santa Cruz traerá al Rototom el 20 de agosto y por tercera vez su característico estilo rap de letras mordaces sobre asuntos sociales y temática rasta. También hará acto de presencia, con triplete incluido en el festival, la voz dorada del cantante rasta Tarrus Riley, respaldado por su mentor, el saxofonista Dean Fraser y su banda Blak Soil (22 de agosto). Y representando a los padres fundadores de este género musical estará el gran Jimmy Cliff, ganador del premio Grammy, quien aún de gira a sus 70 años hará bailar el 17 de agosto al público del Rototom con clásicos como el tema de la película de reggae The harder they come, en la que Cliff apareció como protagonista.