Cantó en la Guerra del Golfo para alegrar «la vista a los marineros»

En la Navidad de 1990, más de 1.000 soldados desplegados en el Golfo Pérsico escuchaban al entonces grupo musical Olé, Olé comandado por Marta Sánchez. En este punto fue cuando la cantante demostró a gran parte de la sociedad su apego por España. «Estos chicos se lo merecen todo por estar allí», afirmó la artista antes de partir de la fragata de Numancia. Y allí, oficiales y suboficiales que se encontraban a más de cincuenta mil kilómetros de su casa para luchar en la Guerra del Golfo, Marta Sánchez abría la actuación que duraría dos horas con la canción «Con solo una mirada». Aunque la actuación estelar fue el tema «Soldados del amor» . Mientras, la cantante aseguraba que ella simplemente era «una chica de tan solo 24 años, que sabía que su actuación respondía a alegrar la vista a los marineros» porque admitía que no tenía ni idea del conflicto del Golfo. «Lo mío no es la política; o sea, que para qué me voy a meter», concluía. Una actuación que llegó a compararse con la de Marilyn Monroe en la Guerra de Corea.