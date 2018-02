5 canciones feministas que se adelantaron a su época

En el pop, en el rap o en el jazz. La música de hoy en día está repleta de lemas por el empoderamiento de la mujer. Lo que muchos obviamos, es que muchas cantantes de tiempos anteriores ya anunciaban esta actitud crítica y revolucionaria en sus letras. A continuación, cinco canciones con mensaje feminista adelantadas a su época.



'Just Because I'm a Woman', de Dolly Parton

En 1968, Dolly Parton se mostraba en contra de los los estándares sexistas en la canción de su segundo álbum en solitario, 'Just Because I'm a Woman', que se convirtió en todo un himno contra todos aquellos que utilizan palabras como "puta" para insultar a las mujeres.

'Four Women', de Nina Simone

El Four Women de Nina Simone habla sobre los arquetipos de las mujeres negras y aborda cuestiones de discriminación sobre ellas en Estados Unidos. Igual que otras canciones de Nina Simone, como 'To Be Young', 'Gifted and Black' y 'Ain't Got No, I Got Life', transmite un potente mensaje feminista y de empoderamiento de la raza negra.

'Sisters, O Sisters', de Yoko Ono

Con esta canción feminista, Yoko Ono anima a todas las mujeres a unirse a la lucha por la libertad. 'Sisters, O Sisters' forma parte de su álbum conjunto con John Lennon, 'Some Time in New York City'.

'I Am Woman', de Helen Reddy

Esta canción de Helen Reddy se convirtió en el himno oficial del Día Internacional de la Mujer. "I am woman, hear me roar", es el poderoso lema feminista que transmite.

'No More Tears', de Donna Summer y Barbra Streisand

Este dueto deDonna Summer y Barbra Streisand, empuja a todas las mujeres a dejar las relaciones perjudiciales y a entender que no le deben nada a su pareja.