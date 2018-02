Un particular compra la obra retirada de Arco por 96.000 €

La polémica se adueñó del primer día de Arco. Sobrevoló la censura, también. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCOmadrid) decidió retirar la obra «Presos políticos» del artista Santiago Sierra, una composición de fotografías pixeladas de 24 personas, entre las que se encuentran los encarcelados Oriol Junqueras, presidente de ERC, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cruixat, respectivamente.

La galerista Helga de Alvear, que exponía el montaje de Santiago Sierra «Presos políticos» explicó que la petición vino del presidente de Ifema, Clemente González Soler. «Supongo que alguien no quiere tener jaleo con Cataluña», comentó una de las fundadoras de Arco.

Ante la petición, accedió: «El galerista eres tú, si lo quieres descolgar, descuélgalo. Le he dicho», añadió para explicar que la retirada fue responsabilidad de Ifema y que se produjo a primera hora de la mañana de ayer. En su opinión, no es un acto de censura, sino que es una obra que no les ha gustado. «Si tú haces algo en tu casa, eres el que manda».

En todo caso la polémica ha servido para que un particular comprara ayer mismo la obra por 80.000 euros más IVA (96.000). Además en pocas horas, se vendieron 200 ejemplares de la publicación documental ilustrada del montaje. Es «la primera vez» que vende una obra de Sierra, uno de «los mejores» artistas españoles pero difíciles de vender.

Sobre la presentación de la composición que el artista tiene previsto hacer este sábado , desde la galería se asegura que finalmente «está en el aire» porque el estudio de Santiago Sierra está negociando con Arco la posibilidad de mantener el acto.

La pared en la que se exponía «Presos políticos» no quedará en blanco. En su lugar, la galerista ya tiene previsto colocar la obra de un artista alemán. «Yo lo que quiero es vender», dijo para argumentar que otro de los motivos por los que ha accedido a retirarla es que quiere volver el año que viene y defendió a Carlos Urroz como el mejor director de ARCOmadrid.

«Hay censura»

La retirada de la obra provocó que el artista Eugenio Merino denunciará que hay «censura en Arco y en España» tras la petición a la galería Helga de Alvear de descolgar «Presos políticos» de Santiago Sierra, que finalmente no estará expuesta en la feria.

«Si la han quitado, claro que hay censura. Y que hay censura en España es de cajón», señaló el artista, quien también trajo la polémica a Arco en otras ediciones con obras como por ejemplo un Franco congelado.

Por su parte, la galerista y una de las fundadoras de Arco, Juana de Aizpuru, calificó de «delicada» la decisión de retirar la obra y que da la sensación de «ser como una censura». «Retirar una obra me parece mal», apuntó.

No obstante, De Aizpuru matizó que, pese a que ella «nunca hubiera dicho que se retirara», nadie «se ha equivocado». «Es una opinión y ya está», añadió.

«Es patético»

Para Jordi Colomer, el artista que representó a España en la última Bienal de Venecia y que también está presente en Arco con una performance, se trata de «un precedente que no se puede tolerar».

«No soy independentista ni estoy a favor de lo que se está haciendo en Cataluña, pero esto que está ocurriendo es patético y se está degradando el entrado social», señaló.

Colomer también lamentó que Helga de Alvear «haya aceptado» retirar la pieza y lo considera «un acto de censura inaceptable». «Esto viene de una bola de nieve con una gente que antes de estar juzgados, están en la cárcel, y con esto se hace más grande», concluyó.

Piden exhibirla en Barcelona

La retirada de la obra de Sierra provocó la reprobación de Pablo Iglesias, de Esquerra Republicana y la crítica del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Mientras que recibió el apoyo de Margarita Robles (PSOE) porque contribuye a «tranquilizar el ambiente y la crispación».

El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Ciurana, por su parte, ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que ofrezca un museo o espacio de la ciudad para exponer la obra de Santiago Sierra «censurada» en Arco.