Los Reyes evitan la polémica en la inauguración de ARCO

Los Reyes han llegado este jueves 23 de febrero a Ifema para la inauguración de la feria ArcoMadrid en su tradicional visita que, en esta ocasión, estaba marcada por la posibilidad de pasar por la galería Helga de Alvear, que ha albergado hasta el pasado miércoles la polémica pieza 'Presos políticos', de Santiago Sierra.

No obstante, esa visita no se ha producido. Tal y como estaba previsto -así lo han recordado a Europa Press desde la organización, que se trataba de un recorrido cerrado antes de la polémica-, Felipe y Letizia, que llevaba un 'total look' rojo, han estado cerca de la galería pero no han pisado el stand de Helga de Alvear.

Acompañados por una numerosa comitiva --entre ellos el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo o la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor-, los monarcas han llegado a las 11.30 al Ifema para iniciar su visita.

Apenas 20 minutos después, han llegado a la galería Hauser & Wirth, que se encuentra justa al lado de la citada galería de Helga Alvear. No obstante, tras conversar nos minutos con los galeristas suizos, han continuado su camino girando a la izquierda, sin dejar posibilidad a lograr una imagen junto a la galería de la polémica.

Los Reyes han realizado una visita de cerca de una hora de duración en la que han visitado una quincena de galerías, conversando a su paso con los galeristas e interesándose por las piezas que exponen.

Pese a que en la delegación que acompañaba a los Reyes estaba prevista la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, finalmente no ha estado presente en esta visita como gesto para mostrar su "disconformidad" con la retirada de la obra. En su lugar, ha acudido el coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto.