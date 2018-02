La Sala Ultramar recupera los sonetos de Lorca en «Amor Oscuro»

En diciembre de 1983, casi 50 años después de su escritura, se publicaron, por primera vez, los Sonetos de amor oscuro de Lorca en una edición clandestina. ¿Cómo había sido posible que estos versos hubieran estado ocultos? Jesús Arbués realiza un trabajo escénico alrededor de estas preguntas en «Amor Oscuro [Sonetos]», una obra que podrá verse desde hoy al domingo en la Sala Ultramar. Arbúes define la obra como «un espectáculo, sutil, delicado. Que deja entrever interiores, habitaciones a medio iluminar, sentimientos a medio decir? Ocultos, oscuros». Esta historia de miedo y silencio cuenta con la interpretación de Javier García Ortega, y la escenografía e iluminación de Josema Hernández de la Torre.

Jesús Arbués cuenta una «historia a través de once personajes, un encuentro a través de once protagonistas, once sonetos y una historia. Once poemas y una vida».