Muere Emma Chambers, la inolvidable hermana de Hugh Grant en 'Notting Hill'

Emma Chamberts, la actriz británica que dio vida a la inolvidable hermana de Hugh Grant en ´Notting Hill', ha fallecido a los 53 años. Así lo ha confirmado su representante, John Grant, en un comunicado en el que asegura que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.



"A lo largo de los años, Emma creó una gran cantidad de personajes y una inmensa cantidad de obras. Llevó risas y diversión a muchas personas", señala su representante.



Nacida en Doncaster, Yorkshire, Emma Chambers se hizo muy popular en el Reino Unido gracias a su papel en la serie británica ´El vicario de Dibley´, emitida entre 1994 y 2007. Sin embargo, el papel que le dio la fama internacional fue el de la hermana pequeña y excéntrica de Hugh Grant en ´Notting Hill´.



El propio Hugh Grant ha despedido a la actriz este sábado a través de las redes sociales: "Emma Chambers era una persona divertidísima, afectuosa y por supuesto una actriz brillante. Noticias muy tristes".





