75 años del nacimiento de George Harrison: su vida en 5 canciones

El 25 de febrero de 1943, Liverpool (Inglaterra) celebraba el nacimiento de George Harrison (1943-2001), un bebé destinado a formar parte de la historia de la música popular de nuestro tiempo.

Por eso, este domingo celebramos el que sería su 75 cumpleaños. Una fecha de necesaria introspección y celebración para los melómanos, con indiferencia de su mayor o menor filiación con la obra del 'Beatle tranquilo'. Desde estas líneas queremos repasar la vida de George Harrison con cinco canciones de su extenso catálogo.

Harrison ingresó en 1958 en The Quarrymen, la precuela de los Beatles, con tan solo 15 años y gracias a la insistencia de Paul McCartney, que iba en contra de la opinión inicial de Lennon. Sin embargo, poco a poco, el guitarrista fue haciéndose con su propio hueco junto a la pareja de compositores más famosa de la historia del pop, como vemos a continuación.



DON'T BOTHER ME (1963)

George Harrison escribió su primera canción en el verano de 1963 mientras reposaba enfermo en la cama de un hotel de Bournemouth (Inglaterra). Fue la primera vez que logró introducirse entre el tándem Lennon-McCartney y colar este tema para el álbum With the Beatles (1963). "No fue una canción muy buena. La llegué a olvidar completamente una vez que estaba en el álbum. Pero me dejó claro que todo lo que tenía que hacer era perseverar y quizás algún día compondría algo bueno", llegó a decir Harrison sobre Don't Bother Me.

HERE COMES THE SUN (1969)

Ciertamente, elegir únicamente una canción de los Beatles compuesta por Harrison a partir de aquel experimento que fue Don't Bother Me resulta una tarea tan titánica como desesperante, pero posiblemente Here Comes the Sun sea la que más le ensalza como compositor gracias a su envolvente melodía. Fuera quedan, por tanto, quizás injustamente, otras como Taxman, While My Guitar Gently Weeps o Something.

MY SWEET LORD (1970)

Tras la separación de los Beatles, George arrancó su carrera en solitario a lo grande con el triple álbum All Things Must Pass, que contenía una mezcla de material sobrante de la época con la banda y nuevas canciones.

Entre todas ellas destacaba My Sweet Lord, alabanza al dios hindú Krishna que se posicionó fulminante y cómodamente en el número 1 de las listas británicas y estadounidenses. Harrison, ferviente creyente en la reencarnación, sentía en sus propias carnes el nacimiento de una nueva vida al margen de los Beatles por la que no muchos daban ni un centavo.

GOT MY MIND SET ON YOU (1987)

Producido por su amigo Jeff Lynne, el álbum Cloud Nine fue uno de los grandes éxitos de Harrison, sobre todo gracias a la pegadiza y luminosa pieza Got My Mind Set On You, que se convirtió en su tercer número 1 en las listas de Estados Unidos.

ANY ROAD (1997)

Terminamos este repaso por la vida de Harrison con Any Road, un tema que estrenó en una de sus últimas apariciones en televisión, acompañado de Ravi Shankar. Any Road formaría parte de su álbum póstumo de 2003 titulado Brainwashed (George Harrison murió en 2001). Una bonita forma de recordar al 'Beatle tranquilo' como el gran compositor que era, guitarra acústica en mano.