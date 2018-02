'Dustin' desata la locura en la Héroes Comic Con

La famosa sonrisa de Stranger Things por fin se dejó ver ayer en València. Gaten Matarazzo, el actor que interpreta a Dustin en la mediática serie de Netflix, llegó ayer como una estrella de Hollywood a uno de los escenarios de la Héroes Comic Con. «Adoro actuar. No me gusta la palabra celebridad, pero ver una cosa nueva cada día es muy emocionante», aseguró Matarazzo ante el público.

El famoso actor de 15 años estuvo firmando autógrafos y fotografiándose con miles de fans durante más de 7 horas. Un tiempo en el que no faltaron los gritos, las colas y la tensión por obtener un garabato de Dustin. «Llevamos aquí desde las 8 de la mañana. Nos encanta la serie y he convencido a mis padres para que nos traigan», asegura Amanda, de 12 años. Es fan de la serie, así como sus otros cuatro amigos, que han venido portando gorras de béisbol como las que luce Matarazzo en la serie. Los cinco jóvenes han comprado la foto del actor -requisito sine qua non para obtener un autógrafo de Gaten- y un pase para hacerse una foto con el artista. El capricho les ha costado 25 y 35 euros, respectivamente. «No comment», afirmaba un padre entre risas. El actor interpreta a un miembro de una pandilla de jóvenes que luchan contra una fuerza sobrenatural que se ha instalado en la localidad de Hawkins (EE UU). La serie, ambientada en los 80, se ha convertido en todo un fenómeno mediático que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo.

Gran parte de quienes acudieron ayer a la segunda jornada de la Comic Con en Feria València –unas 10.000 personas– fueron jóvenes atraídos por Matarazzo. Aunque los no-millenial también tenían sus motivos para acudir a la convención, ya que gran parte de los 35.000 metros cuadrados del recinto ferial eran ocupados por zonas recreativas dedicadas a Star Wars, Stargate, SWAT o el universo Marvel. La empresa que organiza la convención en España, EasyFairs, informó de que se han vendido aproximadamente que 20.000 entradas en esta primera edición de la Comic Con en València, aunque la cifra podría aumentar, ya que los datos definitivos se anunciarán los próximos días.

«Me encanta ´ET´»

El actor estadounidense se declaró fan de películas como ET o Viernes 13 ante el público de la Comic Con. Lo confesó durante una de sus cortas intervenciones ante el público, ya que la mayor parte del tiempo lo dedicó a atender a los aficionados que hacían cola para obtener una foto o una firma. En cuanto a la serie que coprotagoniza junto a Milli Bobby Brown (Eleven) o Finn Wolfhard (Mike) confesó que sus partes favoritas son las que comparte con el actor Joe Keery (Steve) y explicó que los guionistas tenían mucho escrito de Dustin antes de ser escogido para el papel. Sin embargo, reconoció compartir muchas partes de su personalidad con el personaje, que entre otras cosas padece –como él– displasia cleidocraneal, una enfermedad genética que afecta al crecimiento de huesos y dientes. Es por ello que el actor lleva un implante dental desde hace aproximadamente un año.

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó una joven valenciana que preguntó a Matarazzo si iba a tener novia en la tercera temporada de la serie, prevista para 2019. El actor contestó: «No lo sé, pero si es así te llamaré».

Gaten volverá hoy a sentarse en la Comic Con para atender a sus seguidores ante la gran expectación que ha causado su llegada. De hecho, a última hora de ayer la convención todavía estaba vendiendo fotos del artista para el pase de firmas de hoy. En concreto, el actor firmará autógrafos de 11 a 12:30 horas y de 13 a 14 horas; y posará junto a los fans de 15 a 16 horas, de 16:30 a 17:30 horas, y de 17:30 a 18:30 horas. Las puertas de la Comic Con se cerrarán a las 8 de la tarde, aunque se volverán a abrir del 22 al 24 de febrero de 2019, tal como confirmó ayer la organización.