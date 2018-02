El festival en memoria del niño Adrián se celebra como "agradecimiento"

El Festival en memoria de Adrián Hinojosa, el niño valenciano con cáncer que quiso ser torero, se celebrará en la plaza de toros de València al final de la presente campaña. Eduardo, su padre, ya ha recibido la luz verde de la empresa Simón Casas Productions y la Diputación de València.

«Estoy luchando para que el festival se instaure todos los años con el objetivo de ayudar a los niños que padecen cáncer y recordar el legado de Adrián», manifesta Eduardo Hinojosa a Levante-EMV. «Veo la posibilidad de que se realice en las temporadas siguientes porque, a pesar de que en València hacía muchos años que no se realizaban este tipo de festejos benéficos, surgió el festival de mi hijo y la gente respondió con creces. Creo que con un buen trabajo detrás, este evento se puede consolidar como los que también se hacen anualmente por la lucha contra el cáncer en Murcia, Córdoba o Granada», argumenta. Los mencionados festivales son a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, a diferencia del que se realizará en Valencia: «Los beneficios del festejo irán destinados a la Fundación Oncohematología infantil del Hospital del Niño Jesús de Madrid. Su presidente, el doctor Luis Madero, siempre se ha volcado con la causa y me ha abierto las puertas de su fundación. Por desgracia, las asociaciones que luchan contra el cáncer infantil en València me han rechazado los beneficios del festejo», sentencia Hinojosa.

La primera edición del Festival de Adrián, que también dio los beneficios a la Fundación de Oncohematología infantil, tuvo lugar en el mes de octubre del año 2016 en el ruedo de la calle de Xátiva en un cartel formado por toreros como Vicente Ruiz, «El Soro», Enrique Ponce, Rafaelillo, Vicente Barrera, Ginés Marín, Román y el novillero Fernando Beltrán. Todos los participantes sacaron por la puerta grande de València a Adrián Hinojosa como broche de oro a una tarde que ha prendido la mecha a los festivales: «Creo que es una causa digna, por desgracia hay muchos niños que padecen esta enfermedad y es muy duro verlos en los hospitales», declara.

«Rafaelillo, El Soro o Román ya se han ofrecido para torear el festival. Lo bonito sería que lo apadrinara un torero para que tuviera la continuidad asegurada» afirma Eduardo Hinojosa y concluye: «Siempre voy a estar muy agradecido al toreo. Adrián unió a todo el mundo del toro y el festival es un símbolo de agradecimiento a toda la gente que forma la tauromaquia».