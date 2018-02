Oscars 2018: Los artistas que actuarán en la 90º edición

Queda menos de una semana para que la alfombra roja de los Premios Oscars 2018 se desplege y las estrellas de Hollywood desfilen con sus mejores galas por ella.

Para ir abriendo boca la Academia acaba de desvelar quiénes serán los encargados de amenizar la gala de los Oscars 2018 con sus actuaciones, después de dar a conocer quiénes serán tdos los artistas que subirán al escenario para dar a conocer quiénes son los ganadores de los Oscars 2018.

La 90º edición contará con las actuaciones de las cantantes Natalia LaFourcade, Mary J. Blige, Andra Day, Keala Settle, el rapero Common, el actor Gael García Bernal, el cantautor Sufjan Stevens y Anthony González, el niño que pone la voz al personaje de Miguel en la película 'Coco'.

Mary J. Blige cantará 'Mighty river', canción de la cinta 'Mudbound'. El oscarizado Common y Andra Day actuarán a dúo e interpretarán el tema 'Stand Up For Something', de 'Marshall'. Mientras que Gael García Bernal, Natalia LaFourcade y Anthony González entonarán 'Remember me'. Keala Settle se subirá al escenario para poner voz a 'This is Me', nominada al Oscar como mejor canción por 'El gran showman'.

Además, Sufjan Stevens interpretará 'Mystery of Love', de la película 'Call me by your name'.