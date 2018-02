Wim Mertens, el compositor clásico que triunfó en la Ruta del Bakalao, llega a El Musical

El Teatre El Musical (TEM) presenta el sábado el concierto del músico y compositor Wim Mertens. El belga vuelve a València donde las versiones techno de algunos de sus temas como «Maximizing the audience» o «Struggle for Pleasure» triunfaron en las discotecas durante la llamada Ruta del Bakalao. Las entradas para el concierto se agotaron solo una semana después de que TEM anunciara el concierto el pasado mes de enero. No obstante, las últimas localidades para el concierto se podrán adquirir en las taquillas del teatro el mismo día del concierto a partir de las 17 horas.

València, según el auditorio, será una de las pocas ciudades españolas que tendrán la oportunidad de verle en directo durante la pequeña gira que está haciendo por España. Mertens ha preparado un concierto en el que interpretará a dúo junto con la violinista Tatiana Samoil grandes temas de su trilogía Cran aux Oeufs. No faltarán los «himnos» de la Ruta del Bakalao ni canciones de los álbumes Charaktersketch, What are we, locks, to do? y Dust of Truths o nuevas composiciones de su próximo álbum.

Sobre su éxito en València durante los años 80, Mertens reconoce que fue todo un shock recibir en aquel momento desde València la primera versión techno de sus temas. «Nunca pensé que mi música, pensada para ser tocada con instrumentos clásicos, pudiera convertirse en techno. Me sentí y me siento muy orgulloso por ello», explica.



La música para ir «más allá»

Wim Mertens, compositor belga nacido en 1953, estudió en el Conservatorio de Bruselas y se graduó en Ciencias Políticas y Sociales y en Musicología. Mertens toca el piano y la guitarra clásica. Y a veces canta en una característica tonalidad aguda, utilizando un lenguaje personal e imaginario. Para Mertens la música «es un vehículo para llegar más allá, un elemento de trascendencia pura que nos invita a compartir» y por medio del cual desea reflejar la época que le ha tocado vivir. Desde 1980 ha compuesto muchas obras en diferentes formatos y para formaciones diferentes, desde piano solo hasta orquestas de cámara, a menudo con orquestaciones inusuales, originales y sorprendentes. Esas composiciones se han visto registradas en más de 60 álbumes. Ha trabajado además para teatro y el cine.