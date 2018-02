Doctor Divago: Un viaje largo y lleno de estribillos

Con «Aún queda vino», la canción con la que Doctor Divago inicia «Complejo Alquería Frailes 13», la banda comandada por Manolo Bertrán parece reivindicar la vigencia de un discurso con casi tres décadas de historia.

«Es una celebración de que seguimos siendo y seguimos pegando guitarrazos», subraya el autor. Quizá la suya no sea una carrera de éxito comercial, pero en ella sí han triunfado el amor por el rock y por las historias bien contadas, y el compromiso con un público fiel que siempre encuentra en los Divago un tronco musical al que agarrarse.

Este viernes, a partir de las 23.00 horas, presentarán su último disco en el Loco Club. «Sonarán las canciones de 'Complejo Alquería Frailes 13' pero, sobre todo, será una fiesta -explica Bertrán-. No nos prodigamos mucho, en València tocamos una vez al año y a nuestra gente hay que alimentarla. Por eso repescamos canciones que no son habituales en nuestro repertorio, que después de más de 25 años da para bastante. Y será un concierto largo, de veintipico canciones».

«Complejo Alquería Frailes 13» (la dirección del lugar en el que la banda ensaya casi desde el principio de los tiempos) se publicó el pasado enero, cuatro años después de los fastos por el 25 aniversario de la banda.

«Descansamos un mes, volvimos al local de ensayo y nos planteamos qué queríamos hacer en el futuro -señala Bertrán-. Después de haber llegado a la cifra de los 25 años cabía plantearse si estábamos amortizados, si existía cansancio. La respuesta de mis compañeros fue que si había perspectiva de tener canciones, que hiciéramos un disco lo más cojonudo que pudiéramos. Así que nos pusimos manos a la obra».



«Un disco más coral»

La de Doctor Divago es una carrera más bien conservadora, que poco se ha apartado del patrón establecido desde su primer disco, «Regalos vivos», publicado en 1992. Clasicismo, letras sugerentes y, cuando uno menos se lo espera, la armónica de Antonio Chumillas. Pero a poco que uno preste atención, en «Complejo Alquería» encontrará detalles que confirman que de esta banda no hay que hablar en pasado.

«El disco ha tenido una elaboración muy especial -explica el cantante-. No lo hemos grabado donde siempre, porque Dani Cardona (sempiterno productor de los Divago) ha cerrado su estudio. Lo hemos hecho en los estudios Elefante. Ha sido un disco un poco más coral: a parte de nosotros cinco, más Dani, había más gente participando en la parte técnica y estábamos fuera de nuestra zona de confort».

Pero no, pese a las inercias, las comodidades, los años, el no contar con el apoyo de una gran discográfica o no estar en los circuitos de los festivales, el Doctor Divago sigue ejerciendo el oficio con profesionalidad y entusiasmo. «Debe de tener algo que ver con la cosa romántica del rock, en nuestra trayectoria hay mucho de amor al arte -afirma Bertrán-. Pero también la necesidad de expresión, de hacer canciones y tocarlas».