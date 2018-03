Los misterios sin resolver de la historia del rock

La historia de la música está plagada de rumores, leyendas, historias extrañas y misterios sin resolver. Algunos han sido desmentidos por sus propios protagonistas, pero la magia de la sospecha siempre es más interesante que la realidad y ni siquiera sus protagonistas pueden hacer nada para evitar que las versiones más bizarras crezcan y muten con el paso del tiempo.

Por eso recopilamos algunos de esos relatos, unos más creíbles que otros, pero todos vigentes. ¿Quién no se ha parado a comparar las fotos de juventud de Paul McCartney con las actuales? Las dudas sobre su muerte y muchos otros misterios más seguirán alimentando las páginas de la prensa durante años.

Los artistas, al igual que sus canciones, se mueven en un espacio ambiguo, a medio camino entre la verdad y la ficción, donde todo es posible. ¿Tú también dudas de la versión oficial de estas historias? Cuéntanos cuál es tu conclusión y ayúdanos a resolver el misterio.

¿Ha muerto Paul McCartney?



El 12 de septiembre de 1969 un oyente radiofónico llamó a la emisora WKNR-FM de Michigan y despertó las sospechas de los melómanos: "Paul MacCartney murió en 1966 y un doble, el policía William Shears Campbell, lo ha sustituido desde entonces". En ese momento comenzaron las teorías paranoicas acerca de la muerte del Beatle.

Entre ellas, la leyenda que afirma que la placa con las iniciales O.P.D. que el "falso" McCartney lucía en la portada de 'Sgt. Peppers Lonely Heart's Club Band' escondía el mensaje: "Oficially Pronunced Death". Además, muchas personas aún piensan hoy que la canción 'A Day in the Life' contiene varias referencias al accidente de coche en el que supuestamente murió McCartney, por no hablar de la portada del disco 'Abbey road', donde él es el uno de los cuatro componentes que aparece descalzo y adelantando el pie contrario al de sus compañeros.



'Paul is dead', las teorías sobre la 'muerte' del Beatle. Vídeo: YouTube

Kurt Cobain, ¿Asesinato o suicidio?



La causa oficial de la muerte de Kurt Cobain siempre ha sido el suicidio. Sin embargo, hay una versión distinta que coloca a Courtney Love como responsable directa. Según los rumores, ella descubrió que la cara más conocida del grunge estaba planeando dejarla, e incluso meses después de su muerte el cantante de Sex Shop confesó en una entrevista que Love le había pedido que lo asesinara. Días después de estas declaraciones, apareció muerto.

¿Era realmente Marilyn Manson el chico de 'aquellos maravillosos años'?



Todos vosotros habéis pensado alguna vez que Paul, el amigo del protagonista de la serie 'Aquellos maravillosos años', ese buen estudiante con gafas de pasta y alérgico a todo, es en realidad Marilyn Manson. El parecido entre el actor y el cantante es asombroso, pero en realidad todo se queda ahí. Quien interpreta al adolescente es en realidad Josh Saviano. Aquí puedes ver el antes y el después de los personajes de esta serie:



'Aquellos maravillosos años', ¿qué fue de sus protagonistas. Vídeo: YouTube

Elvis sigue vivo



"Un total de 14 drogas en el cuerpo de Elvis, 10 en cantidad significativa". Este fue uno de los informes presentados semanas después de la muerte de Elvis Presley. Su adicción a varias sustancias y los problemas de corazón que había padecido en el pasado pudieron contribuir a su muerte.

Sin embargo, hay miles de personas convencidas de que aquel que falleció vestido de lentejuelas no era él, sino un doble que había sido contratado para sustituirle. De hecho, estas mismas personas aseguran haberle visto en las carreteras de Texas, jubilado en Argentina e incluso hay quien afirma que durante mucho tiempo fue un agente de la DEA, el departamento que lucha contra el tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos. Parece una broma, pero muchos se han tomado en serio estas afirmaciones.



'Elvis está vivo'. Vídeo: YouTube

¿Vendió Robert Johnson su alma al diablo?



Una de las primeras leyendas urbanas es la historia de Robert Johnson, un idílico guitarrista de blues, para muchos el mejor de la historia. Cuentan que este músico habría vendido su alma al diablo en un cruce de caminos para conseguir así un talento inigualable para tocar la guitarra.

¿Quién asesinó a John Lennon?

El 8 de diciembre de 1980 medio mundo permaneció atento a una trágica noticia: John Lennon había sido asesinado. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? La versión oficial cuenta que un seguidor, Mark David Chapman, fue quien le había disparado hasta cinco veces por la espalda. Sin embargo, muchas personas aún piensan que la acción de este individuo, que aún permanece encarcelado, fue una maniobra ni más ni menos que de la CIA, quien veía en el autor de 'Imagine' a alguien subversivo y peligroso para sus intereses. Todo lo peligroso que puede ser alguien que canta: "Imagina que no hay países, nada por lo que matar o morir".

El inmortal Keith Richards



Una de las leyendas musicales más recurrentes gravita en torno a Keith Richards, miembro de los Rolling Stones, y las transfusiones de sangre que realiza cada año para mantener la energía, según afirman voces anónimas una y otra vez. A pesar de que él mismo lo ha negado en varias ocasiones, el rumor parece haberse extendido de tal manera que, quiera o no, se ha convertido en realidad. ¿El origen? Unas declaraciones que hizo cuando se puso en tratamiento por su adicción, a lo que se refirió como "cambiar de sangre".

¿Fue compuesto 'Dark Side Of The Moon', de Pink Floyd, para la banda sonora de 'El Mago de Oz'?



Nadie sabe dónde surgió el rumor, pero un día todo el mundo comenzó a sugerir que 'Dark Side Of The Moon', el octavo disco de estudio de Pink Floyd, fue grabado para convertirse en banda sonora de la película 'El mago de Oz' e incluso hay personas que afirman haberlo comprobado. Al parecer, desde que el álbum comienza con 'Speak To Me' hasta que termina, todo el desarrollo está sincronizado con la famosa película. David Gilmour, cantante del grupo, siempre lo negó, pero uno de sus miembros fundadores, Roger Waters, nunca dijo nada al respecto. ¿Realidad o ficción? Varias personas han intentado comprobar si era cierto.



'The dark side of the rainbow'. Vídeo: YouTube