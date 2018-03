'Rise & Shine', mejor juego de la València Indie Summit

El videojuego de la empresa Super Mega Team, «Rise & Shine», ganó ayer el Premio al mejor juego valenciano de la València Indie Summit, que ayer clausuró su primera edición en La Naves. El encuentro hizo entrega de sus galardones ante decenas de aficionados a los juegos audiovisuales interactivos. «Rise & Shine» salió al mercado el pasado mes de enero y rinde homenaje a los primeros videojuegos. La trama se centra en la figura de un niño que vive en un lugar llamado Mundojuego y ve cómo un ejército de marines espaciales destrozan su hogar. En ese momento aparece el Héroe Legendario que le ayuda a recuperar lo que es suyo.

Por otro lado, el videojuego «Moonlighter» se alzó con el premio al Mejor juego de PC; «Deiland» con el Mejor juego de consola; «Monogolf» con el premio al Mejor juego de móvil; y «Etherborn» se llevó el galardón al Mejor trabajo artístico. Además, el videojuego «Clarisse» se alzó con el premio a la Mejor narrativa del certamen y «Timothy Vs The Aliens» con el galardón al Mejor sonido. El videojuego de la empresa Berlin By Ten, «Disembodied», se llevó el premio al Mejor juego por parte del público. Los ganadores han sido seleccionados por un comité de expertos que han evaluado los videojuegos desde mediados de febrero.

En esta primera edición del València Indie Summit han participado profesionales como Jana Palm, Fernando Prieto, David Ferriz o Gisela Vaquero.