Luis Francisco Esplá celebra el 50 aniversario de la feria de Béziers con una «íntima» exposición

El artista alicantino expondrá el próximo mes de junio en la ciudad francesa de Béziers una muestra con 20 obras inéditas que conforman una serie sobre el mundo del toro y la tauromaquia. Asimismo, Luis Francisco Esplá, que estudió Bellas Artes en la Universidad de València, ha cerrado con el Ayuntamiento de la mencionada localidad francesa la creación del cartel anunciador además de apadrinar el cincuenta aniversario de la Feria de Béziers, un ciclo que inició su andadura en 1968.

Esplá manifiesta a Levante-EMV que las pinturas «están basadas en la iconografía de la ilustración donde he intentado buscar el código de la ironía que caracteriza mis cuadros». Para expresar su proceso de creación artística, el diestro cuenta que trabaja «a base de veladuras y eso requiere mucho tiempo de dedicación». Francia e Inglaterra ya han visto muestras del alicantino sobre materias como la caza, una de sus grandes pasiones junto a la tauromaquia, pero quiere dejar claro que «no quiero ser un pintor especializado en un solo tema». Para Luis Francisco Esplá, exponer en España significa «ser el torero que pinta y eso no es lo que busco. En Francia tienen otra mentalidad y el planteamiento de Béziers me ha gustado».

El torero explica que son cuadros «muy íntimos» llenos de personajes que han sido cercanos a lo largo de su trayectoria profesional como El Viti, Antonio Bienvenida, Dámaso González o El Pana: «La gente va a reconocer a muchos toreros pero están diseminados por toda la obra en una esfera que no es la natural, eso es parte de mi cosmos. En definitiva, los he descontextualizado para reflejar esa vivencia que he tenido con ellos. Por ejemplo, Antonio Ordóñez no está como matador y sí como espectador», sentencia el maestro.

El torero de Alicante tiene más de 30 años de alternativa en su haber y ha reaparecido en dos ocasiones: en la Corrida Goyesca celebrada en Arlés (Francia) en septiembre de 2016 y en la alternativa de su hijo Alejandro en la Feria de Hogueras de Alicante el año 2010. En ambos casos, Esplá toreó al lado de Morante de la Puebla.