Una novela gráfica para homenajear la vida sencilla

Un canto a la vida y a la memoria. Pero también una historia para hacer balance y establecer prioridades. Don Barroso (Desfiladero ediciones) es la primera novela gráfica de Zarza Barroso, el gaditano afincado en València que ha querido dedicar su debut a su padre. «Cuando se lea, me sentiré desnudo. Cuando enseñas algo que has creado, el público te está conociendo también por dentro», confiesa este artista.

Don Barroso narra la historia de un hombre al que se le diagnostica un cáncer en fase avanzada justo cuando está a punto de disfrutar de su merecida jubilación. Ese será el momento para echar la vista atrás y valorar las cosas buenas de la vida. Su pasión por la música le llevará a luchar para evitar la demolición de la sociedad El Musical.

Pese a que el cómic se ambienta en Ubrique, el escenario de la acción bien podría ser cualquier pueblo valenciano. Con calles adoquinadas y música de bandas. «La novela tiene ese sabor entrañable de los pueblos y de algunos barrios, donde todavía está el panadero que llega por las mañanas... Esos pueblos en los que se conocen y saludan todos los vecinos. En España, no sé si por el clima, somos muy sociables y eso también he querido reflejarlo en esta novela gráfica», asegura el autor.

La presentación de Don Barroso tuvo lugar la pasada semana en el marco de la Héroes Comic Con de Feria València y contó con la presencia de representantes de la Asociación Española contra el Cáncer de València y el presidente de la Fundación Divina Pastora, Armando Nieto. La obra fue ganadora del IV Premio de novela gráfica social de la fundación en 2016 por la divulgación que efectúa sobre la enfermedad y sus consecuencias en el ámbito familiar.

Zarva Barroso acaba de venir de Marruecos donde ha llevado a cabo un proyecto artístico para el Instituto Melchor de Jovellanos, en el que ha intentado vincular el grafiti a la expresión de la identidad grupal.