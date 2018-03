Elton John manda a tomar viento a un fan muy pesado

Incluso a los iconos de la música se les acaba la paciencia. Esta vez ha sido a Elton John, que salió furioso de su último concierto en Las Vegas el pasado 1 de marzo después de que uno de los asistentes no dejara de tocarle el hombro insistentemente.

El cantante reside actualmente en la ciudad estadounidense, donde se encuentra realizando una serie de conciertos en su mítico Caesar's Palace. Durante el último, escogió a varios de sus seguidores allí presentes para que disfrutaran de 'Saturday Night's Alright For Fighting' rodeando el piano junto a él en el escenario.

Uno de los fans no cesó en su intento mantenerse lo más cerca posible de su ídolo, y continuamente estuvo tocándole el hombro durante la actuación pidiéndole que le chocara los cinco. A Elton John le incomodó su actitud hasta el punto de tener gritar "¡Joder!", levantarse del piano e irse del escenario mientras su banda de acompañamiento tocaba de fondo.

La cosa no quedó ahí, y es que más tarde John regresó al escenario para continuar con el espectáculo, momento en el que aseguró que no volvería a repetir el favor de permitir a sus seguidores subir junto a él. "Nadie más se subirá al escenario con 'Saturday Night'. Lo has jodido", sentenció el artista.