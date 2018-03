«La propuesta sin limites» del universo, según Stephen Hawking

La última teoría del famoso físico británico Stephen Hawking busca una respuesta al enigma de qué había antes del Big Bang, el principio del Universo, hace 13.800 millones de años.

En una entrevista con su colega Neil de Grasse Tyson para el programa de televisión «Star Talk» emitido el domingo pasado en National Geographic Channel, Hawking, el científico de 76 años, apostó por una teoría conocida como la «propuesta sin límites».

«La condición límite del universo... es que no tiene límite», le dijo Hawking a Tyson, según Popular Science. Para comprender mejor la teoría, habría que imaginar un mando a distancia que controla el universo y presionar el botón rebobinar. El universo se expande constantemente. A medida que se retrocede en el tiempo, el universo se contrae. Rebobinando hasta el Big Bang, todo el universo se reduce al tamaño de un solo átomo, según expuso Hawking.

Esta bola subatómica de todo se conoce como la singularidad. Dentro de esta pequeña y enorme masa de calor y energía, las leyes de la física y el tiempo tal como las conocemos dejan de funcionar. Dicho de otra manera, el tiempo tal como se entiende literalmente no existía antes de que el universo comenzara a expandirse. Por el contrario, la flecha del tiempo se contrae infinitamente a medida que el universo se hace cada vez más pequeño y nunca alcanza un punto de inicio claro.

El inicio del tiempo

Según Tech Times, Hawking aseguró durante el programa que antes del Big Bang, el tiempo estaba comprimido: «Siempre se acercaba a nada, pero no se convertía en nada». Esencialmente, «nunca hubo un Big Bang que produjera algo de la nada. Parecería así desde el punto de vista de la humanidad», indicó.

Asimismo, según Space.com, en una conferencia sobre la propuesta sin límites, Hawking escribió que «los eventos antes del Big Bang simplemente no están definidos, porque no hay forma de que uno pueda medir lo que sucedió con ellos». «Como los eventos anteriores al Big Bang no tienen consecuencias observacionales, uno puede también extraerlos de la teoría, y decir que el tiempo comenzó en el Big Bang», añadió.

Esta no es la primera vez que Hawking ha discutido esta teoría. Anteriormente, dio conferencias sobre el tema y protagonizó un documental gratuito sobre el tema, disponible en YouTube.