La última gira de Rosendo

Rosendo vuelve a la carreta para despedirse de su fieles seguidores. El patriarca del rock urbano español anuncia una gira de despedida llamada «Mi tiempo señorías...», sin parada, y de momento sin ningún concierto confirmado en la Comunitat Valenciana.

Desde que al frente de Leño encabezase la revolución del rock&roll en castellano, Rosendo se ha forjado una leyenda de rockero carismático e insobornable con un cancionero inconformista que ha acompañado a varias generaciones.

Tras 45 años en el oficio, en el momento más sólido de su carrera, Rosendo se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos... «Mi tiempo, señorías, generalmente lo empleo en las cosas que me preocupan o me divierten», canta en «Mi tiempo», una versión de 2004.

Así que con el permiso de sus señorías, el rockero de Carabanchel sale a la carretera el 16 de marzo en Jerez de la Frontera (Festival Primavera Trompetera) y proseguirá por Burlada (24 de marzo), Cáceres (12 de abril, Extremúsika), Tarragona (28 de abril, Festival Tony Urbano) y Madrid (12 de mayo, Rivas Rock).

Luego paseará su guitarra por media España para ofrecer a final de este año sus cuatro conciertos finales en A Coruña (14 de diciembre), Bilbao (15 de diciembre, BEC), Madrid (21 de diciembre, WiZink Center) y Barcelona (22 de diciembre, Sant Jordi Club).

«Ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto», es la intención de Rosendo Mercado, según su compañía discográfica Warner Music.