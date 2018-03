Plastic Murs vuelve a incluir el arte callejero en los muros de la galería

La galería valenciana Plastic Murs inauguró la pasada semana «Don´t have a hashtag yet», con pinturas y graffitis que proceden directamente de la calle. La muestra cuenta con trabajos de artistas como PRO176, Miedo12 y Emak y se podrá ver hasta el próximo 27 de abril.

«La expocisión trata de ver y entender el arte contemporáneo desde otra perspectiva, inclusiva, con las prácticas artísticas de la calle.

Apuntamos lo irónico del título ´el no tener hashtag todavía´: esa no es una preocupación para estos artistas, pueden etiquetarlos ustedes si lo necesitan. Aparte de lo matizable de las traducciones al español de Street Art, Graffiti, Urban Art?existe cierto rechazo a ser encasillado bajo esas tipologías», ha asegurado la galería de Russafa a través de un comunicado.

Miedo12 es el único artista valenciano de la muestra, en activo desde 1998. «Su wild style y paleta de colores saturada es inconfundible; como experto tipógrafo destacan sus letras por encima del muñeco, la parte figurativa que escolta a la pieza clásica», describe la galería.

Tras «Don´t have a hashtag yet», llegará otra muestra dedicada a los artistas Arnaud Liard, Graphic Surgery, Moneyless and Nelio. Se inaugurará el próximo 4 de mayo.