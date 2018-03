Aitana, finalista de 'OT', firma discos a sus fans en Valencia

El Corte Inglés de Nuevo Centro acogerá mañana, miércoles 21 de marzo, la firma de Aitana Ocaña, finalista de 'OT 2017'. A partir de las 17.30 horas de la tarde en la plaza exterior de Nuevo Centro, la benjamina del programa de moda de la televisión en España atenderá a sus fans y firmará discos.

La barcelonesa partió como favorita en la primera gala, donde interpretó junto a Cepeda la canción de Los Ronaldos, 'No puedo vivir sin ti'. También fue la última favorita del programa en la gala 9, con la versión de Supersubmarina de Álex y Cristina,'Chas! Y aparezco a tu lado'. La audiencia también reconoció su talento situando sus dos candidaturas para Eurovisión, 'Arde' y 'Lo malo', entre las tres opciones más votadas para llevar al festival.

Aitana comenzó a tocar el piano de pequeña y, desde entonces, ha seguido vinculada con la música. Sin embargo, no fue hasta los 12 años cuando se dio cuenta de su potencial como cantante cuando en el colegio interpretó la canción 'We are the world' de Michael Jackson.